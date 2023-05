Pixel 7a : la meilleure offre de lancement se trouve chez Google (et on vous explique pourquoi)

Et si vous achetiez le tout nouveau smartphone de Google… directement chez Google ? Grâce à une offre de lancement exclusive et quelques menus avantages par rapport à la concurrence, il s’agit de la meilleure offre de lancement du moment.

C’est sans doute LE smartphone du moment. Sorti en début de mois, le dernier-né de Google est sur toutes les lèvres. Chaudement accueilli par la critique (il a récolté un joli 8/10 chez Frandroid), le Pixel 7a affine la formule établie par ses prédécesseurs pour se positionner comme l’un des meilleurs appareils de sa catégorie. Performances impeccables, design compact et agréable et surtout, une partition photo qui frise une nouvelle fois la perfection : il y a de quoi se laisser tenter.

D’autant que Google dispose de plusieurs offres de lancement très intéressantes, directement sur sa boutique en ligne. Au programme : un coloris exclusif, de jolies offres sur les Pixel Buds et des petits cadeaux supplémentaires. Dans tous les cas, ne perdez pas de temps, car ces offres ne sont valables que jusqu’au 22 mai prochain.

Pixel 7a : la (très) très belle surprise de ce milieu d’année

Avec son Pixel 7a, Google confirme, encore une fois, son statut d’acteur majeur du marché des smartphones. Le constructeur poursuit dans la voie tracée par son Pixel 6a et nous livre ici l’un des meilleurs photophones du moment.

Un appareil bien campé sur ses acquis, qui vient pousser un cran plus loin la proposition de son prédécesseur grâce à un capteur photo doté d’une meilleure définition. De quoi bénéficier d’un zoom plus efficace (x8 sur ce modèle) tout en conservant la qualité photo qui a fait la renommée de la gamme. Modes portrait et nuit au top, rendu des couleurs et piqué presque sans défaut, j’en passe et des meilleurs : si vous cherchez un smartphone pour faire de la photo, c’est un Pixel 7a qu’il vous faut.

Est-ce là le seul avantage du petit nouveau de chez Google ? Absolument pas. Pour appuyer cette partition photo exemplaire, le constructeur n’est pas allé à l’économie lors de l’élaboration de la fiche technique du Pixel 7a. On retrouve en effet un SoC maison Google Tensor G2 suppléé par un GPU Mali-G710 MP7 et 8 Go de RAM. Une configuration solide qui lui permet de profiter d’excellentes performances, y compris sur du jeu 3D un brin gourmand.

Pour le reste, difficile de critiquer les choix opérés par Google. L’écran OLED 90 Hz est parfaitement calibré et offre une expérience lumineuse et fluide. Le design reste dans la droite lignée du Pixel 6a avec un format compact, sans fioritures, et surtout confortable. Quant à la partie logicielle, la Pixel Expérience reste dans le haut du panier en matière d’interface Android et s’avère particulièrement plaisante à utiliser au quotidien.

Coloris exclusif, réductions, cadeaux : pourquoi acheter le Pixel 7a chez Google ?

Eh bien tout simplement parce que c’est sur la boutique du constructeur que se trouvent les meilleures offres de lancement du Pixel 7a. Vous n’y trouverez pas une, mais bien deux offres distinctes.

La première, classique, vous permet d’obtenir une paire de Pixel Buds A Series (2021) gratuitement pour tout achat d’un Pixel 7a. Notés 7/10 lorsque Frandroid les a testés, ces écouteurs de bonne facture disposent de graves de qualité et d’un design confortable. Un joli cadeau d’une valeur de 99 euros qui vous permet d’acquérir le Pixel 7a et ces écouteurs pour 509 euros.

La seconde offre, exclusive à la boutique Google, s’avère toutefois nettement plus intéressante. Le constructeur vous propose en effet d’obtenir une paire de Pixel Buds Pro à moitié prix si vous décidez d’acheter son smartphone. Pour rappel, ces écouteurs haut de gamme noté 8/10 en nos colonnes se démarquent grâce à un bon son, une autonomie convaincante et s’avèrent particulièrement confortable. En choisissant cette offre, vous pouvez économiser 110 euros sur la facture, qui s’élève à 618 euros pour le couple Pixel 7a et Pixel Buds Pro.

Cette offre supplémentaire n’est pas le seul avantage proposé par la boutique Google puisque vous pouvez aussi y découvrir un coloris exclusif pour le Pixel 7a. Aux classiques Océan, Charbon et Neige vient s’ajouter un modèle Corail particulièrement agréable à l’œil pour peu que l’on aime les couleurs vives.

Dernier petit avantage : l’achat d’un Pixel 7a sur la boutique Google vous permet aussi de bénéficier de trois mois d’abonnement à YouTube Premium et Google One.