Smartphones pliants : le pari de Samsung est plus risqué qu’il n’y parait

Les ventes de smartphones pliants dans le monde stagnent pour le deuxième trimestre consécutif. Dans le même temps, les parts de marché de Samsung sont basses.

En Europe, du fait de la concurrence très faible sur ce marché, on pourrait trop vite penser que Samsung a « plié le game » des smartphones pliants (ou pliables). S’ils ont effectivement premiers au niveau mondial, cette domination est de plus en plus attaquée.

En témoigne ce graphique, publié par Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC), une source fiable de l’industrie, sur son compte Twitter.

On peut y voir que Samsung est à son deuxième plus bas niveau sur le dernier trimestre 2023, rattrapé à la fois par Huawei (avec son Huawei P50 Pocket) et Oppo (et ses Find N2 et Find N2 Flip). La vraie nouveauté semble être l’arrivée d’Oppo dans ces trouble-fêtes. En effet, depuis 2021, Huawei parvient à concurrencer ponctuellement Samsung sur certains trimestres, mais Oppo n’avait pas encore atteint ce stade.

Un marché en plein ralentissement

Dans le détail, selon Ross Young, au premier trimestre 2023, Samsung totalise 27 % des ventes avec son Z Flip 4, le Huawei Pocket S est à 15 %, le Galaxy Z Fold, de Samsung toujours, monte à 13 %, l’Oppo Find N2 Flip est à 11 % et le Huawei Mate X3 à 6 %. La domination de Samsung reste donc totale sur toutes les catégories, clapet ou livre.

Dans un autre graphique, Ross Young partage l’état de santé du marché des smartphones pliants dans son ensemble, toutes marques confondues. On y découvre que cela fait donc deux trimestres que les ventes sont moins bonnes que l’année précédente. Le dernier trimestre plafonne à 2,1 millions d’unités vendues. Rappelons que le marché des smartphones dans son ensemble est dans une phase de ralentissement très sévère. Dans ce contexte, on peut de ce fait imaginer que les acheteurs se tournent davantage vers des smartphones moins chers, délaissant le segment premium où l’on trouve tous les téléphones pliants.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !