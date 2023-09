Galaxy S24 : les vitesses de charge se précisent… sans folie aucune

Certifié en Chine auprès de la 3C, le Galaxy S24 laisse entrevoir la vitesse de charge proposée par ses trois déclinaisons. Et en la matière, aucune nouveauté majeure ne serait malheureusement d'actualité face aux actuels Galaxy S23.

On prend les mêmes et on recommence. Ce sera visiblement le crédo de Samsung sur le terrain des capacités de recharge proposées par les futurs Galaxy S24, attendus en début d’année prochaine. À l’occasion d’une certification réglementaire auprès de l’organisme chinois CCC (China Compulsory Product Certification), l’appareil nous laisse entrevoir ses vitesses de recharge.

On apprend ainsi que pour ses Galaxy S24 Ultra et S24 Plus, Samsung maintiendrait sa charge rapide 45 W ; tandis que le S24 « classique » se contenterait une nouvelle fois d’une charge en 25 W seulement. Si ces informations se confirmaient, il s’agirait là des mêmes spécifications que pour les Galaxy S23. Cela irait d’ailleurs à l’encontre d’une rumeur laissant préalablement entendre que Samsung passerait en 2024 à une charge rapide 65W sur ses modèles Ultra.

Une charge rapide pas si rapide sur les Galaxy S24 ?

À l’instar du Galaxy S23 Ultra, le futur Galaxy S24 Ultra devrait néanmoins être capable de faire le plein d’énergie en un peu moins d’une heure en 45 W. Et pour cause, l’appareil conserverait la même batterie de 5 000 mAh que son prédécesseur. Pour le Galaxy S24 « classique », par contre, la vitesse de recharge atteindra vraisemblablement le cap des 80 minutes sur secteur. Du moins si ce modèle conserve bien la même batterie de 3 900 mAh que le Galaxy S23, ce que nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer.

Comme le souligne Android Authority, le géant coréen continuerait enfin de livrer ses différents flagships sans chargeur inclus. Une tendance initiée par Apple avec ses iPhone 12, et reprise rapidement après par Samsung pour limiter la production d’e-déchets, réduire la taille du packaging de ses téléphones… mais aussi vendre séparément, et plein pot, des chargeurs aux utilisateurs qui en auraient besoin. Le chargeur Samsung USB-C de 45 W est ainsi vendu 50 euros sur le site officiel du constructeur.