FR-Alert : vous avez reçu une alerte sur votre smartphone, on vous explique tout

Certains et certaines d'entre vous risquent de recevoir une notification d'urgence FR-Alert sur leur téléphone. Sachez qu'un test va être mené sur l'intégralité du département Loire-Atlantique.

Mise à jour du 12 octobre : comme prévu, si vous habitez près de Nantes, par exemple, vous avez dû recevoir la notification d’alerte. EXERCICE-EXERCICE-EXERCICE TEST FR-ALERT de la préfecture de la Loire-Atlantique… L’alerte est accompagné d’un signal sonore, nos 3 smartphones ont sonné au même moment vers 10h15.

Depuis 2022, le système d’alerte français FR-Alert permet d’alerter les personnes directement sur leurs téléphones si elles se trouvent dans « une zone de danger ». Or, on apprend que, dans le cadre d’un test grandeur nature, le dispositif sera activé dans le département Loire-Atlantique. L’exercice « événement climatique » se déroulera le 12 octobre prochain de 10 à 11 heures.

Un exercice bien indiqué

Trois points importants sont indiqués par les autorités.

Le test du dispositif concerne l’intégralité du département.

« Toute personne présente dans le département et/ou en limite lors de l’exercice recevra une notification FR-Alert ».

Les personnes qui recevront ladite alerte n’ont rien à faire de particulier, il n’y aura pas besoin d’appuyer sur un bouton de validation par exemple.

En réponse au commentaire d’une internaute sur X (l’ex-Twitter), le compte officiel du préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique précise que la notification que les personnes recevront sur leur téléphone indiquera bien qu’il s’agit d’un exercice.

Rappelons que FR-Alert ne fonctionne pas par le biais d’une application à installer et ne nécessite pas non plus une inscription ou autre démarche administrative du même acabit. Le dispositif s’appuie essentiellement sur ce que l’on appelle la diffusion cellulaire (Cell Broadcast en anglais).

La notification peut d’ailleurs s’accompagner d’un signal sonore même si le smartphone est en mode silencieux. Le message que l’on reçoit alors dans un tel contexte indique les consignes à suivre pour éviter de se mettre en danger.