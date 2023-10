Xiaomi, Roborock : les grandes marques de la tech sont à prix cassé chez AliExpress

C’est le moment de faire le plein de bonnes affaires chez AliExpress. Les marques les plus en vogue du moment, comme Xiaomi ou encore Roborock, y sont actuellement disponibles à prix cassé pendant quelques jours.

AliExpress propose en ce moment jusqu’à 50 % de réduction sur une grande partie de son catalogue, y compris sur les références tech phares de 2023. Le choix est vaste, aussi, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans à saisir en ce moment sur AliExpress :

Toutefois, pour obtenir tous ces produits au meilleur prix, ne tardez pas. Ces offres prennent fin le 19 octobre à 9h, soit dans quelques jours à peine, et les stocks sont limités.

Vous voulez encore plus de remises ?

AliExpress vous propose des codes promos supplémentaires à valoir sur l’ensemble de votre panier :

Pour 100 euros d’achats : obtenez 13 euros de réduction avec le code FR13 ;

; Pour 200 euros d’achats : obtenez 26 euros de réduction avec le code FR26 ;

; Pour 300 euros d’achats : obtenez 45 euros de réduction avec le code FR45 ;

; Pour 400 euros d’achats : obtenez 60 euros de réduction avec le code FR60.

Redmi Note 12 Pro 5G : un bon photophone à moins de 230 euros

Dévoilé en mars dernier au prix de 399 euros, le Redmi Note 12 Pro 5G a immédiatement été salué pour la solidité de sa fiche technique. Dès sa prise en main, ce smartphone surprend par sa qualité d’affichage.

Xiaomi l’a doté d’un lumineux écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. HDR10+, Dolby Vision, ou encore son Dolby Atmos : en matière de multimédia, la marque a prévu le meilleur pour son Redmi Note 12 Pro 5G. Une telle configuration est assez rare sur le segment de milieu de gamme.

En complément, le Redmi Note 12 Pro 5G s’impose aussi comme un bon photophone. Un atout qui s’explique en partie par son excellent capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, qui équipe habituellement les modèles haut de gamme. Xiaomi l’a en plus couplé à un stabilisateur optique d’images. L’ensemble est rejoint par un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

Pendant quelques jours seulement, ce smartphone noté 7/10 par Frandroid est en promotion chez AliExpress et voit son prix chuter de 329,90 à 224,99 euros.

Poco X5 Pro : une puissance boostée et un appareil photo de 108 mégapixels à prix mini

Xiaomi a lancé en février dernier son Poco X5 Pro. Fidèle à la marque, ce modèle profite d’un excellent rapport équipement-prix. En effet, même si ce smartphone est disponible à seulement 224,99 euros chez AliExpress, aucun grand compromis n’est à prévoir.

Le Poco X5 Pro embarque un bel écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces protégé par un verre Gorilla Glass 5 et doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. À l’arrière, difficile de passer à côté de son impressionnant bloc photo, qui s’étend sur toute la largeur du téléphone. Un design devenu emblématique sur les smartphones Poco. Trois capteurs y sont logés, dont un premier de 108 mégapixels, un second de 8 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

À cette belle configuration s’ajoute une puce relativement puissante pour un modèle abordable : la Qualcomm Snapdragon 778G. Ce SoC est renforcé par 6 à 8 Go de mémoire vive, extensibles virtuellement jusqu’à 13 Go pour booster les performances durant les phases de gaming notamment.

Pour finir, le Poco X5 Pro dispose d’une belle autonomie de 20 heures pour une utilisation standard et en cas de besoin sa large batterie de 5000 mAh se recharge rapidement à une puissance de 67 W.

Redmi Pad SE : la championne du multimédia

Lancée en août dernier à 199,90 euros et disponible pour quelques jours chez AliExpress au prix plancher de 157,90 euros, la Redmi Pad SE a pourtant tout d’une grande. Cette tablette tactile embarque un confortable écran FHD+ de 11 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour la fluidité.

La marque a aussi soigné la partie audio, la Redmi Pad SE ne comptant pas moins de quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec le son Dolby Atmos. Cette tablette affichant en prime une large autonomie de 14 heures en lecture vidéo, vous pourrez vous plonger sans compter dans toutes vos séries préférées.

Si la Redmi Pad SE est avant tout pensée pour le multimédia, elle est aussi adaptée à la productivité. La puce Qualcomm Snapdragon 680, épaulée par 4 Go de mémoire vive, lui apporte toute la puissance nécessaire pour travailler en multitâche. Xiaomi a également intégré une caméra frontale de 5 mégapixels pour communiquer en vidéo avec vos collègues lorsque vous êtes en déplacement. La Redmi Pad SE peut d’ailleurs vous accompagner partout et sans encombre grâce à son poids plume de 478 grammes.

Aspirateur-robot Roborock Q7 Max : pour se décharger de la corvée du ménage à moindre coût

1 000 euros, voire 1 500 euros… Le prix des aspirateurs robots s’envole. Heureusement, Roborock garde les pieds sur terre avec des références plus accessibles. C’est le cas du Roborock Q7 Max.

Pour conserver un prix si serré, il ne propose que l’essentiel, mais il le fait bien. Sa grande puissance d’aspiration, son autonomie généreuse et ses déplacements intelligents lui permettent de venir à bout de toutes les poussières qui jonchent le sol.

Son ultime atout réside dans l’application mobile dédiée, offrant beaucoup de contrôle à l’utilisateur : puissance d’aspiration, fréquence de nettoyage ou encore modification de la carte de votre intérieur.

Le Roborock Q7 Max est actuellement en promotion chez AliExpress au prix de 297 euros. La version comprenant la base de vidage est également à prix barré, et est affichée à 422 euros.

Roborock Dyad Pro : cet excellent aspirateur-balai lave aussi votre sol

Passer simultanément l’aspirateur et la serpillière pour gagner deux fois plus de temps : voici la promesse tenue du Roborock Dyad Pro. Grâce à sa tête sophistiquée comprenant trois rouleaux, un seul passage permet d’aspirer la poussière et de nettoyer les taches au sol.

Mieux, le mode automatique de l’appareil adapte en temps réel la puissance d’aspiration et le débit d’eau afin de ne laisser aucune trace au sol tout en optimisant l’autonomie. Pour garantir une hygiène irréprochable des rouleaux, la base (incluse) s’occupe de les nettoyer puis de les sécher dans le but d’éviter l’apparition de mauvaises odeurs.

Le laveur deux-en-un Roborock Dyad Pro est actuellement affiché à 299 euros sur le site d’AliExpress. C’est 80 euros de moins que le prix généralement pratiqué.