Apple Presto : voici le technologie secrète d’Apple pour ses iPhone

Vous avez déjà acheté un iPhone et découvert qu'il n'était pas à jour ? Apple a trouvé une solution pour éviter cela : Apple Presto.

Apple a toujours cherché à offrir la meilleure expérience possible à ses clients, y compris en leur vendant des iPhone avec la dernière version d’iOS à jour. Mais comment faire lorsque les boîtes sont scellées ? C’est là qu’entre en jeu Apple Presto, une technologie développée par l’équipe Backstage Operations d’Apple.

Cette équipe est chargée de concevoir les outils et les logiciels utilisés en Apple Store par les techniciens et les autres salariés des boutiques. Avec Apple Presto, ils ont trouvé une solution pour mettre à jour les iPhone scellés sans avoir à les déballer.

Un casier à deux rayons pour mettre à jour les iPhone

iGeneration a réussi à obtenir quelques informations sur Apple Presto, ainsi qu’une photo. En gros, il s’agit d’un casier à deux rayons, comme un toaster d’iPhone. On peut y installer six boîtes scellées, et la mise à jour prend de 15 à 30 minutes. Le téléphone se met à jour sans être déballé, ce qui permet à l’utilisateur de gagner environ 20 minutes pour configurer son iPhone au premier démarrage. Cette technologie est déjà déployée dans les Apple Store aux États-Unis, et elle devrait bientôt arriver en France.

Le logiciel est conçu pour être facile à utiliser, même pour les employés des Apple Store qui ne sont pas des experts en technologie. Il suffit de suivre les instructions à l’écran pour mettre à jour les iPhone en toute simplicité.