« Il s’agit du smartphone pliable le plus fin du monde » : le HONOR Magic V3 arrive enfin en France

Lancé d’abord sur le marché chinois, le HONOR Magic V3 est très attendu en France. Vœu exaucé puisqu’il vient d’être lancé dans l’hexagone avec une belle promotion de 300 euros et de nombreux cadeaux.

Si vous aimez les smartphones pliants, élégants et surtout très bien finis, alors le HONOR Magic V3 devrait vous faire sérieusement de l’œil. Avec ses 9,2 mm d’épaisseur une fois plié et ses 226 grammes sur la balance, il est sur le podium des smartphones les plus fins et légers parmi les pliants.

Équipé du meilleur des technologies de HONOR il trouvera aussi bien sa place plié dans une poche que déployé pour profiter de vos meilleures sessions vidéos. Pour son lancement, il profite par ailleurs de 300 euros de remise et passe ainsi à 1699 euros. Mieux, HONOR ajoute également de nombreux cadeaux pour sa sortie français, dont :

le stylet Honor Magic Pencil ;

le chargeur Honor Super Charge 66W ;

les 300 premières commandes se verront offrir un casque audio Marshall Major IV.

Une pliure invisible

Lorsque l’on craque sur un smartphone pliant, on s’attend à des finitions impeccables. Il faut dire que l’investissement n’est pas négligeable. Avec un prix supérieur à 1500 euros, le marché du pliant se classe dans le très haut de gamme. La moindre faiblesse devient ainsi difficilement pardonnable, et la pliure de l’écran fait partie des points sensibles.

HONOR l’a bien compris avec ses smartphones pliants et particulièrement avec son Magic V3, dont la pliure au niveau de l’écran est quasi invisible à l’œil nu. Un point de finition déterminant qui permet d’offrir une expérience de navigation hors pair.

Profitez de tous vos contenus sur (très) grand écran

Il faut dire qu’une fois déployé, l’écran AMOLED intérieur de 7,92 pouces et son taux de rafraichissement de 120 Hz, le HONOR Magic V3 propose un excellent affichage et une très belle fluidité de navigation.

Et si la pliure est invisible, elle n’en rend pas le smartphone moins résistant puisque les ingénieurs de la marque ont testé sa résistance et l’ont établie à près de 500 000 ouvertures/fermeture. Soit une utilisation pendant plus de 10 ans à raison de 100 ouvertures par jour.

Son écran externe quant à lui n’a pas non plus à rougir. Également équipé de la technologie AMOLED, il propose lui aussi un taux de rafraîchissement similaire pour une diagonale de 6,43 pouces.

Tout d’un smartphone premium

À l’intérieur, le HONOR Magic V3 sort également le grand jeu, à commencer par sa configuration « de base » très musclée avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage. À cela, ajoutez une puce Snapdragon 8 Gen 3 et vous obtenez un smartphone capable de gérer le multitâche, les jeux gourmands en ressources et des heures de vidéos dans la meilleure qualité possible.

Son capteur photo promet, comme sur les autres smartphones haut de gamme HONOR des images d’une excellente qualité. Avec un triple module de 50+50+40 mégapixels ainsi qu’un zoom numérique x100, le HONOR Magic V3 pourra immortaliser tous vos souvenirs, de jour comme de nuit.

Et comme sur le HONOR 200 Pro, le HONOR Magic V3 profite du mode portrait en collaboration avec le studio Harcourt.

Côté autonomie, le HONOR Magic V3 est équipé d’une grosse batterie de 5150 mAh, assurant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo selon le constructeur. Une endurance améliorée par la présence de l’IA de HONOR qui permet d’optimiser les performances du smartphone en fonction de votre usage. Avec une charge rapide de 66W il ne faut que 10 minutes pour passer de 0 à 41 % de batterie.

Une offre de précommande généreuse

Si le HONOR Magic V3 vous tente, il est disponible depuis le 5 septembre au prix de 1699 euros sur le site du constructeur.