Galaxy S24 Ultra, ROG Ally : des codes promo permettent de les obtenir à tarif préférentiel

Vous rêvez de vous équiper des meilleurs produits tech du moment, mais le budget vous manque ? AliExpress a la solution : jusqu’à -71 % sur des incontournables comme le Galaxy S24 Ultra ou la console Asus ROG Ally.

AliExpress n’est plus à présenter en France tant ses prix sont compétitifs, surtout sur le rayon tech. Mais saviez-vous que la plateforme référence de plus en plus de produits premium de grandes marques ?

Pour ses « Big Save » qui se tiennent jusqu’au 17 octobre à 23h59, le site propose jusqu’à 71 % de remise sur les smartphones et consoles les plus emblématiques de 2024. Voici les offres à ne surtout pas manquer :

Galaxy S24 Ultra : un smartphone ultra-premium à prix léger

S’offrir l’excellence implique habituellement d’y mettre le prix. Sauf si vous passez par AliExpress. En ce moment, la plateforme d’e-commerce affiche l’un des smartphones les plus avancés du marché, le Galaxy S24 Ultra, avec 43 % de remise, soit à 830,39 euros au lieu de 1469 euros avec le code promo FRBSD60.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Noté 9/10 par Frandroid, le Galaxy S24 Ultra rassemble tout ce que l’on peut attendre d’un modèle premium. Portée par la puce Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de mémoire vive, la performance est exemplaire. Côté photo, vous pouvez compter sur un quadruple capteur de 200 + 12 + 10 + 50 mégapixels stabilisé optiquement et adossé à un remarquable traitement de l’image.

La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous, le Galaxy S24 Ultra embarquant un confortable écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8 pouces. En bonus, ce smartphone propose des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) très pratiques (aide à la rédaction de messages, recherche visuelle, traduction en temps réel des appels).

Retrouver le Galaxy S24 Ultra à prix réduit sur AliExpress FRBSD60

Galaxy A55 : la qualité Samsung à moins de 260 euros

Lancé en mars dernier, le Galaxy A55 dispose actuellement de l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Surtout que jusqu’au 17 octobre, ce smartphone est à seulement 257 euros au lieu de 499 euros sur AliExpress avec le code promo FRBSD30.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Noté 8/10 par Frandroid, le Galaxy A55 reprend le design des modèles les plus haut de gamme de la firme coréenne, embarque un bel écran Super AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces et promet de belles performances. La partie photo n’est pas en reste avec un triple capteur arrière de 50, 12 et 5 mégapixels stabilisés optiquement et un puissant capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies. Pour couronner le tout, le Galaxy A55 affiche une belle autonomie de deux jours en utilisation normale.

Retrouver le Galaxy A55 à prix réduit sur AliExpress FRBSD30

Poco F6 Pro : pour le gaming et le multimédia

Dévoilé en mai dernier, le Poco F6 Pro offre de belles performances pour un prix plus attractif que jamais. Habituellement disponible à 581,90 euros, ce smartphone tombe à seulement 362,53 euros chez AliExpress avec le code promo FRBSD30.

Xiaomi Poco F6 Pro // Source : Frandroid

Optimisé pour le gaming et pour le multimédia, ce modèle embarque le SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de mémoire vive et un bel écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces. La qualité audio est également de la partie, avec un son clair, puissant et riche en basses, comme le confirme le test de Frandroid. Pour stocker tous ses jeux et ses vidéos préférées, la marque a aussi prévu un confortable espace de stockage de 512 Go, chose rare sur des appareils aussi abordables.

Enfin, le Poco F6 Pro s’avère plutôt endurant et peut tenir plus d’une journée en utilisation intensive. Au besoin, 25 minutes suffisent à le recharger intégralement à une puissance de 120 W.

Retrouver le Poco F6 Pro à prix réduit sur AliExpress FRBSD30

Miyoo Mini Plus : du rétro-gaming à prix léger

Les meilleurs jeux Nintendo 64, MegaDrive ou PlayStation 1 vous manquent ? AliExpress vous propose de faire un bond dans le temps avec la console portable Miyoo Mini Plus, accessible jusqu’au 17 octobre à 34,65 euros au lieu de 120 euros.

La console de jeu portable Miyoo Mini+ // Source : Miyoo

Un prix modique certes, mais sans compromis sur le confort d’utilisation. Légère puisqu’elle ne pèse que 150 g, la Miyoo Mini Plus est aussi très maniable avec sa série de boutons et de gâchettes. Pas question non plus de s’abîmer les yeux en jouant, la console étant dotée d’un bel écran LCD IPS de 3,5 pouces et profitant en prime d’un port HDMI pour raccorder un moniteur externe ou un TV.

Et avec ses six heures d’autonomie, la Miyoo Mini Plus a de quoi vous occuper pleinement durant vos déplacements et vos pauses déjeuner.

ROG Ally Z1 Extreme : une référence en matière de console de jeux portable

Miniaturiser un PC dans une console portable n’est plus de l’ordre du fantasme, c’est même la tendance de ces deux dernières années. Parmi les différents modèles existants, la ROG Ally Z1 Extreme est l’une des meilleures alternatives.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Construite par Asus, elle vous permet de profiter des jeux récents (même les plus gourmands en 3D) jusqu’en 1080p avec au minimum 30 images par seconde. L’écran IPS LCD de 7 pouces permet toutefois d’atteindre les 120 images par seconde lorsque les jeux sont peu gourmands. Enfin, la ROG Ally Z1 Extreme propose l’une des meilleures autonomies de ce marché, pouvant côtoyer les 10 heures sur les petits jeux indés.

Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid, la ROG Ally Z1 Extreme n’avait qu’une ombre au tableau : son prix de 899 euros. Un défaut que vient corriger AliExpress en baissant son prix à 466,84 euros avec le code promo FRBSD60.

Retrouver la ROG Ally Z1 Extreme à prix réduit sur AliExpress FRBSD60

Encore plus de remises grâce à ces codes promo

Les Big Save s’étendent jusqu’au 17 octobre à 23h59. En marge des remises proposées par chaque revendeur, AliExpress met à votre disposition une série de codes promo supplémentaires, à valoir non plus sur un seul produit, mais sur l’ensemble de votre panier. Les voici :

6 euros de remise dès 59 euros d’achat avec le code promo FRBSD06 ;

; 10 euros de remise dès 99 euros d’achat avec le code promo FRBSD10 ;

; 30 euros de remise dès 249 euros d’achat avec le code promo FRBSD30 ;

; 60 euros de remise dès 439 euros d’achat avec le code promo FRBSD60.

En fonction du montant de votre commande, le code promo correspondant est à renseigner dans la rubrique prévue à cet effet sur la page dédiée au paiement.