Voici le Xiaomi 15S Pro : le smartphone 100 % Xiaomi promet des records de puissance

Comme promis, Xiaomi a dévoilé lors de la conférence célébrant son 15e anniversaire une avancée majeurs pour la marque : l’élaboration d’une puce maison capable de concurrencer Apple et Qualcomm.

Cette puce trouve sa place dans plusieurs nouveaux produits et plus particulièrement le Xiaomi 15s, nouveau fleuron de la marque chinoise.

La marque a donc avant tout passé du temps sur les détails, sa nouvelle puce Xiaomi XRING O1 gravée en 3 nm chez TSMC, le même procédé de gravure que les dernières puces Apple et Qualcomm.

Elle intègre un processeur à 10 cœurs avec une architecture complexe :

Le système se chargera d’activer ou non les cœurs selon les tâches demandées par l’utilisateur ou si le smartphone est en veille.

On trouve dans le SoC une puce graphique ARM Immortalis-G925 à 16 coeurs. Cette architecture graphique de dernière génération permet la gestion de techniques de modélisation 3D avancées comme le ray tracing en temps réel.

Il faut souligner que si Xiaomi martèle qu’il s’agit d’une puce maison, comme on peut le constater, le constructeur fait appel à des solutions commercialisées directement par ARM et ses ingénieurs.

Apple et Qualcomm vont plus loin dans la conception de leurs puces en travaillant l’architecture même de chaque cœur pour se démarquer technologiquement.

Cela n’empêche pas Xiaomi de vendre une puissance de calcul record et une capacité à dépasser les 3 000 000 points sur le benchmark AnTuTu V10.

Face à Apple, Xiaomi annonce des performances en hausse de 57 % sur le GPU, et de 8,66 % sur le score multicœurs du test CPU.

Pour compléter le tableau, cette puce intègre également un NPU, dédié à l’IA, de 6 coeurs pour 44 TOPS de performance et une puce ISP de traitement photo de 4e génération.

Pour le reste du smartphone, le constructeur reprend ce que l’on a connu avec le Xiaomi 15 Pro. À savoir, un écran LTPO Amoled de 6,73 pouces (3200 x 1440 pixels, HDR10+, 120 Hz), Android 15 avec l’interface HyperOS 2, une batterie Silicium Carbone de 6100 mAh avec une charge jusqu’à 90 W en filaire et 50 W en sans-fil.

L’appareil photo au dos propose un appareil principal 50 mégapixels f/1,4, un téléobjectif periscopique 50 mégapixels f/2,5 et un ultra grand-angle 50 mégapixels f/2.2.

Pour le moment, le Xiaomi 15S Pro est lancé uniquement en Chine à partir de 5499 yuans, soit 675 euros HT.

C’est aussi la réalité industrielle de la production des puces Apple et Qualcomm. Ces deux derniers doivent signer la production de leur puces pour alimenter le monde entier.

Xiaomi fait un pas important pour son indépendance technologique, mais pour concrétiser, la marque devra réussir à passer à une échelle plus globale. Cela implique alors un tout autre carnet de commande à TSMC dont les lignes de production sont saturées.

