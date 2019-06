Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des produits les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec Samsung qui pèse de tout son poids dans le classement.

Vous connaissez la chanson maintenant : tous les lundis, nous observons les audiences de nos fiches produit pour savoir quels sont les smartphones qui attirent le plus votre curiosité. De manière hebdomadaire, cela nous permet d’observer l’évolution des tendances.

Et alors que nous entrons dans une longue suite de jours caniculaires, voici les 10 smartphones les plus populaires sur FrAndroid au cours de la semaine s’étalant du 17 au 23 juin 2019.

Samsung, Samsung, Samsung, Samsung, Samsung…

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Samsung qui, du haut de son piédestal, peut observer sept de ses smartphones exercer un quasi-monopole sur le classement. On observe une petite surprise cela dit, le Galaxy A50 a perdu sa pôle position au profit du grand Petit Poucet, le Galaxy A10. Ce dernier a d’ailleurs une jolie tête d’avance sur son dauphin.

Par la suite, la famille A de Samsung reste très omniprésente, avec les Galaxy A70 et Galaxy A30 qui se hissent respectivement aux troisième et quatrième places. Quelques lignes plus bas, à la sixième place on trouve le Galaxy S10+ sans doute porté par des promotions et baisses de prix successives. Enfin, le Galaxy S10 (9e) et le Galaxy A40 (10e) ferment la marche.

Xiaomi et Huawei se partagent les miettes

Huawei a hélas perdu de sa superbe dans ce Top 10. Longtemps habitué à y placer quatre, cinq ou six appareils, le géant chinois doit se contenter du seul Huawei P30 Pro (8e). Optimistes, nous pouvons penser que dès que sa grosse embrouille avec les États-Unis sera terminée, le constructeur pourra retrouver une situation plus radieuse.

Et n’oublions pas les deux smartphones inévitables de Xiaomi : le Mi 9 (5e) qui fait beaucoup d’envieux et le Redmi Note 7 (7e) qui se vend très bien.

Top 10 des smartphones les plus populaires