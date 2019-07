Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des produits les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec l’ogre Samsung qui marche sur ses adversaires.

Sur notre site FrAndroid, vous pouvez consulter des fiches produit listant, entre autres, les caractéristiques et dernières actualités des appareils auxquelles elles correspondent. Dans les coulisses se joue une lutte acharnée pour gagner le cœur de notre lectorat. Différents smartphones, différentes marques s’y écharpent sans pitié, mais l’Histoire n’en retiendra qu’une poignée.

Et alors qu’une nouvelle page s’écrit et que cette introduction d’article en fait des caisses, nous vous proposons de voir qui sont les gagnants de la dernière bataille avec le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid sur la semaine du 8 au 14 juillet 2019.

La suprématie de Samsung

Le terme « suprême » n’est plus vraiment dans les bonnes grâces de Samsung depuis un petit couac survenu il y a quelques mois. Mais c’est pourtant bien ce champ lexical qu’inspire le géant sud-coréen dans ce Top 10. Plus spécifiquement, c’est le mot « suprématie » qui s’impose dans nos esprits.

Et pour cause ! Le Galaxy A50 est une nouvelle fois premier du classement prouvant une nouvelle fois à quel point son constructeur a eu le nez fin sur ce coup-là. Par ailleurs, quand ce modèle-là n’est pas au sommet du podium, c’est presque systématiquement pour laisser sa place au Galaxy A10, qui se hisse au deuxième rang cette semaine.

L’habituelle nomenklatura surpuissante est complétée par les Galaxy A30 et Galaxy A70 respectivement troisième et quatrième. À ce stade, la famille A de Samsung prouve déjà sa domination, mais elle peut aussi compter sur l’atypique Galaxy A80 à l’appareil photo rotatif venu renforcer les rangs à la dixième place. Pour être sûr que le milieu de gamme ne tire pas toute la couverture vers lui, le Galaxy S10+ est venu s’immiscer pour s’asseoir sur le neuvième siège.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Fait intéressant : à l’approche de son annonce, le Samsung Galaxy Note 10 (14e) n’est plus très loin de ce beau monde.

Huawei et Xiaomi au coude à coude

Samsung occupe donc six places du Top 10. Les quatre positions restantes sont occupées par deux marques chinoises, alliées de fortune contre l’ogre sud-coréen : Huawei et Xiaomi.

Le retour en force de Huawei passe apparemment par son haut de gamme qui assume ici pleinement son rôle de porte-étendard en alignant les Huawei P30 et Huawei P30 Pro aux cinquième et sixième positions. On est encore loin de l’apogée du géant chinois, mais les auspices sont plutôt bons. Après avoir souffert de l’embargo des États-Unis, la firme devrait pouvoir retravailler avec des entreprises américaines d’ici deux à quatre semaines.

De son côté, Xiaomi compte aussi sur deux héros éternels du bon rapport qualité/prix. Le Xiaomi Mi 9 s’empare ainsi de la septième place, tandis que le Redmi Note 7 (8e) le suit de très près.

Top 10 des smartphones les plus populaires