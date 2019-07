Le Xiaomi Redmi Note 7 est le nouvel héritier de la gamme « Note » du célèbre constructeur chinois. Vous souhaitez acheter ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Après un excellent Redmi Note 5 et un Redmi Note 6 Pro un peu moins convaincant, Xiaomi revient sur le devant de la scène en 2019 avec le Redmi Note 7. S’il a le mérite de proposer un look résolument plus moderne que ses prédécesseurs, il offre surtout une belle montée en gamme pour sa famille, tout en étant proposé au même prix — soit moins de 200 euros. Bref, c’est tout simplement le smartphone idéal pour les budgets modestes.

Avec son dos en verre protégé par du Gorilla Glass et son écran borderless de 6,3 pouces qui intègre une encoche discrète en forme de goutte d’eau, son design est élégant et bien plus qualitatif que les anciens modèles. De plus, il se veut également plus performant avec l’intégration du SoC Snapdragon 660 épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive, selon le modèle. Cela implique un gain de puissance considérable en comparaison du Snapdragon 636 qui est désormais un peu dépassé. Cette configuration permet alors de profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10, tout en offrant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D du Play Store.

Évidemment, il bénéficie de la grande autonomie de ses aînés grâce à sa grosse batterie de 4 000 mAh, mais il va surtout se différencier d’eux par sa partie photo. Son double capteur de 48 + 5 mégapixels est capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé, nous lui avons attribué la note de 9/10.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Xiaomi Redmi Note 7 est sur Cdiscount où il est proposé à 198 euros pour le modèle 3+32 Go.

Pour le reste des revendeurs, on le trouve au prix de vente conseillé habituel, à savoir 199 euros pour la version 3+32 Go.

Les meilleurs prix

Si les prix des produits importés apparaissent comme plus intéressants que ceux des revendeurs français, il faut tout de même garder en tête qu’ils ne bénéficieront pas de la garantie constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.