La fin de l’été est signée par les French Days ! Comme de nombreux e-commerçants, Cdiscount joue le jeu avec de belles réductions sur de nombreux produits, dont l’univers high-tech évidemment. Smartphones, tablettes, jeux vidéo, accessoires et bien d’autres, retrouvez notre sélection des meilleures offres des French Days 2019 sur Cdiscount.

Les French Days sont devenus un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les commerçants et les consommateurs. Avec des prix agressivement bas, c’est l’opportunité rêvée pour dénicher les bonnes affaires en ce début de la saison d’automne. Cdiscount joue évidemment le jeu lors de cet événement commercial annuel, nous avons alors sélectionné quelques références high-tech au meilleur prix que nous recommandons pour leur qualité.

Pour rappel, les French Days commencent officiellement le vendredi 27 septembre 2019 à 8 heures du matin pour se finir lundi 30 au soir.

NB : French Days obligent, il est possible que certaines offres présentées ici ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible. N’hésitez pas à revenir, l’article est très régulièrement mis à jour.

Les meilleures offres sur Cdiscount

Toute la gamme Galaxy S10 en promotion, de 449 euros à 649 euros

Pendant les French Days, c’est le moment parfait pour acquérir l’un des smartphones haut de gamme du géant coréen. Le Samsung Galaxy S10e à 449 euros, le S10 à 549 euros ou encore le S10 Plus à 649 euros, vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

La gamme Galaxy S10 en bref

La nouvelle interface One UI, intuitive et ergonomique

L’écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance de la puce Exynos 9820 au quotidien

La photo à l’honneur, même sur le Galaxy S10e

En prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain, le Samsung Galaxy S10e passe à 449 euros (au lieu de 759 euros), le Samsung Galaxy S10 à 549 euros (au lieu de 909 euros) et le Samsung Galaxy S10 Plus à 649 euros (au lieu de 1 009 euros).

Retrouvez la gamme Galaxy S10 à partir de 449 euros

Le Xiaomi Mi 9 Lite à 239 euros au lieu de 299 euros

Après les Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T et Mi 9T Pro, la série 9 du constructeur chinois a récemment accueilli un nouveau membre : le Xiaomi Mi 9 Lite. À peine lancé, ce nouveau smartphone profite déjà d’une belle réduction pendant les French Days. Il passe de 299 euros à 239 euros sur Cdiscount.

Le Xiaomi Mi 9 Lite en bref

Son écran AMOLED avec capteur d’empreintes

La polyvalence de son triple capteur photo

Une bonne autonomie grâce à sa batterie de 4 030 mAh

Le Xiaomi Mi 9 Lite est disponible à 239 euros sur Cdiscount, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est proposé en trois coloris : gris, blanc et bleu.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (gris) à 239 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (blanc) à 239 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (bleu) à 239 euros

Le Samsung Galaxy A80 descend au prix inédit de 449 euros

Commercialisé à 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A80 est proposé à seulement 449 euros pendant les French Days sur Cdiscount, soit une économie de 210 euros sur son prix d’origine. Il s’agit tout simplement de la baisse de prix la plus importante depuis sa sortie.

Le Samsung Galaxy A80 en bref

Un design totalement borderless

Un module photo rotatif original et efficace

Une puissance comprise entre le S8 et le S9

L’interface One UI, idéale pour les grands formats

Disponible en trois coloris, le Samsung Galaxy A80 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Cdiscount, contre 659 euros habituellement.

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 (noir) à 449 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 (argent) à 449 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 (or) à 449 euros

La Xbox One S All Digital 1 To + 5 jeux à 179 euros

Pourquoi pas prendre du temps pour se divertir avec une console de jeux vidéo ? Pendant les French Days, la Xbox One S All Digital est vendue avec 5 jeux (FIFA 20, Minecraft, Sea of Thieves, Forza Horizon 3 et Apex) au prix de 179 euros seulement sur Cdiscount. Pour rappel, il s’agit de du modèle sans lecteur Blu-Ray.

La Xbox One S All Digital en bref

Une console uniquement pour les jeux dématérialisés

Tous les avantages de la Xbox One S, sans lecteur Blu-Ray

5 jeux offerts, dont des exclusivités Microsoft comme Sea of Thieves

Le pack Xbox One S All Digital + 5 jeux est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Cdiscount, contre 229 euros à sa sortie.

Retrouvez le pack Xbox One S All Digital à 179 euros

Le disque dur Maxtor 1 To à 39 euros seulement

Que ce soit pour conserver des photos/vidéos, faire une sauvegarde de son ordinateur ou stocker les jeux gourmands de sa console, un disque dur se révèle indispensable. Pour cela, pas besoin de se ruiner. Pendant les French Days, le disque dur Maxtor d’une capacité de 1 To est remisé à 39 euros seulement sur Cdiscount.

Le disque dur Maxtor 1 To en bref

Un bon rapport capacité/prix, soit moins de 4 centimes le Go

Vitesse de transfert rapide (480 Mb/s environ)

La garantie pendant 3 ans

Son port USB 3.0

Le disque dur Maxtor M3 d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible à 39 euros sur Cdiscount.

Retrouvez le disque dur Maxtor 1 To à 39 euros

L’excellent iPad 2018 (WiFi, 32 Go) passe à 279 euros

L’iPad 2018 est peut-être la tablette la plus abordable d’Apple, mais elle est loin d’être moins intéressante que les autres puisqu’elle est compatible Apple Pencil et iPad OS. De plus, son rapport qualité/prix est excellent en étant proposé pendant les French Days à 279 euros sur Cdiscount. Vous ne trouverez pas meilleure solution sous Android à ce prix.

L’iPad 2018 en bref

Un rapport qualité/prix introuvable sous Android

Les nouvelles fonctionnalités liées à iPad OS

Sa compatibilité avec l’Apple Pencil

Une autonomie très confortable

Si l’iPad 2018 est vendu à 358 euros pour le modèle 32 Go + WiFi sur l’Apple Store, il est aujourd’hui remisé à 279 euros sur Cdiscount, soit une économie d’environ 80 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez l'iPad 2018 à 279 euros

Comment suivre les French Days 2019 ?

