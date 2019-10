Article sponsorisé par Gearbest

Le OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9T et le Xiaomi Mi A3 sont considérés comme des références en termes de rapport qualité-prix. Le tarif de ces trois smartphones vient toutefois encore de baisser en passant par l’importation, via Gearbest.

Aujourd’hui seulement, Gearbest propose trois smartphones de qualité à des prix imbattables. Le OnePlus 7 est sous la barre des 400 euros, le Xiaomi Mi 9T Pro légèrement au-dessus des 300 euros et enfin le Mi A3 à tout juste 150 euros. Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces trois excellents appareils.

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 311 euros

Il ressemble comme deux gouttes d’eau au Xiaomi Mi 9T, et pour cause, le Mi 9T Pro est une simple évolution de son grand frère. Il possède donc toutes ses qualités de design (bord à bord, caméra pop-up) ou d’écran (dalle AMOLED). Cette version pro bénéficie tout simplement d’un nouveau SoC haut de gamme, le Snapdragon 855 et d’un nouveau capteur photo, un Sony IMX 586, de 48 MP.

Pourquoi vous recommande-t-on le Xiaomi Mi 9T Pro ?

Le superbe design du Xiaomi Mi 9T associé à un SoC haut de gamme

L’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2019

Une autonomie parmi les meilleures de l’année

Lancé officiellement au prix de 429 euros en France, dans sa version 6 + 64 Go de RAM, Gearbest le propose actuellement au prix le bas du marché : 311 euros environ avec le code GBM9TPRO1, en coloris bleu. Comptez toutefois 15 jours de délai de livraison.

Le OnePlus 7 256 Go à 372 euros

Le OnePlus 7 ne comporte que peu d’évolutions par rapport à son prédécesseur le OnePlus 6T, mais il est pourtant l’un des meilleurs smartphones que l’on puisse acheter en 2019. La recette de OnePlus change peu d’années en années, mais elle reste particulièrement appréciée : design premium, écran AMOLED de qualité, charge ultra rapide et fluidité à toute épreuve.

Pourquoi vous recommande-t-on le OnePlus 7 ?

Un concentré de puissance et de fluidité

Des mises à jour plus régulières qu’une bonne partie de la concurrence

Une excellente autonomie supportée par une charge très rapide

À l’aube de la sortie du OnePlus 7T, le OnePlus 7 reste un excellent smartphone qu’il est difficile de ne pas recommander. Il n’a d’ailleurs jamais été aussi intéressant de l’acheter, puisque son prix descend à 372 euros sur Gearbest pour la version 256 Go de stockage en entrant le code GBOP7G654321.

Le Xiaomi Mi A3 à 150 euros

Il n’est plus nécessaire d’acheter un Google Pixel pour profiter d’une interface pure grâce au programme Android One dont le Xiaomi Mi A3 fait partie. Ce programme garanti une expérience utilisateur comme Google la souhaite, sans applications tierces et avec des mises à jour très régulières. Et le Xiaomi Mi A3 est probablement le meilleur ambassadeur de ce programme actuellement.

Pourquoi vous recommande-t-on le Xiaomi Mi A3 ?

Des performances surprenantes compte tenu du prix

Capable de prendre de très belles photos avec de bonnes conditions

Une autonomie pouvant aller jusqu’à deux jours

Le Xiaomi Mi A3 est l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. Sur Gearbest, il est disponible au prix de 150 euros avec le code GBA36402.

