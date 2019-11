Article sponsorisé par Back Market

Le Black Friday est souvent la période choisie pour faire des achats high-tech importants comme un nouveau smartphone ou ordinateur. Mais ce n’est pas la seule période de l’année où l’on peut faire des économies si l’on passe par le marché du reconditionné.

Le Black Friday ne débute officiellement que ce vendredi, pourtant les offres sont déjà très nombreuses. Cet événement commercial qui dure maintenant le temps d’une semaine a pour objectif de casser les prix pour proposer les meilleures offres aux consommateurs. Mais ce n’est pas pour autant la seule période de l’année où l’on peut faire des économies sur ses achats d’appareils électroniques. Toute l’année, Back Market propose une large gamme de produits à des prix inférieurs à ceux du neuf. Le secret ? Donner une seconde vie aux appareils en les reconditionnant.

L’iPhone X reconditionné à partir de 500 euros environ

C’est un fait, le prix des produits Apple ne baisse que très peu avec le temps. C’est le cas de l’iPhone X, qui a bientôt deux ans, mais dont le prix reste toujours relativement élevé dans le marché du neuf. Malgré ses deux ans d’âge, l’iPhone X n’a pas trop à rougir face à la concurrence actuelle. Déjà parce que le design de la face avant est identique à celle de l’iPhone 11 Pro sorti il y a quelques mois, il est donc impossible de les différencier si l’on regarde que l’écran. Mais surtout, l’iPhone X est équipé de la puce A11 Bionic, le processeur d’Apple sorti en 2017 qui reste encore une bête de course deux ans plus tard. D’autant plus que l’expérience logicielle est parfaitement optimisée autour d’iOS.

Lors de sa sortie, l’iPhone X était proposé au tarif de 1159 euros. Un prix qui n’aura presque pas bougé, puisqu’il a été remplacé par l’iPhone Xs un an plus tard, et retiré des canaux traditionnels de vente juste après. Deux solutions alors pour profiter d’un iPhone X à bon prix : passer par le marché de l’occasion entre particuliers sans garantie aucune, ou bien choisir le marché du reconditionné. En passant par Back Market, il est possible de commander un iPhone X reconditionné comme neuf à un prix d’environ 520 euros avec une garantie de 6 mois.

L'iPhone X reconditionné à environ 520 euros

Le Google Pixel 3 reconditionné à partir de 420 euros environ

Le Google Pixel 3 était l’un des meilleurs photophones de 2018, et il vient tout juste d’être détrôné par son successeur, le Pixel 4. Si le smartphone de Google est aussi apprécié sur la partie photo, c’est parce qu’il est capable de sortir des clichés toujours réussis, et dans presque n’importe quelles conditions. Mais ce n’est pas la seule force du Google Pixel 3 qui propose une expérience utilisateur extrêmement bien conçue autour des services de Google, comme un Assistant parfaitement intégré. En plus, c’est pour le moment l’un des rares smartphones compatibles avec le service de cloud gaming Google Stadia.

Le Google Pixel 3 avait un défaut important lors de sa sortie : un prix jugé trop excessif qui démarrait à 859 euros pour la version 64 Go. C’est désormais de l’histoire ancienne, puisque Back Market le propose à un tarif démarrant aux alentours de 420 euros. Le prix final dépendra de l’état esthétique, pouvant aller de Stallone à Comme neuf, ainsi que la durée de la garantie pouvant aller de 6 mois à 2 ans.

Google Pixel 3 reconditionné à partir de 420 euros

Les avantages du reconditionné Back Market

L’avantage le plus évident lorsque l’on passe une commande sur Back Market, c’est l’économie réalisée. Tous les produits présentés sur le site sont affichés à des tarifs plus attractifs qu’en magasin. Il y a une raison à cela : les produits ne sont pas neufs. Back Market travaille main dans la main avec un réseau de reconditionneurs : ceux-ci réceptionnent des produits d’occasion, les inspectent et réparent ou changent les composants avec une anomalie. Ainsi, les produits proposés par Back Market fonctionnent comme s’ils étaient neufs et viennent avec une garantie pouvant aller de 6 à 24 mois.

La gamme de produits proposés est très variée et ne se concentre pas que sur les smartphones. Sur Back Market, on peut par exemple acheter un ordinateur, une perceuse, un aspirateur, etc. Et pour chacun de ces produits, le site précise l’état esthétique : il va de Stallone (avec quelques défauts visibles) jusqu’à Comme neuf. Pour ce dernier statut, il n’est donc pas possible de différencier un produit neuf d’un reconditionné, sauf le prix.

Acheter un produit sur Back Market, c’est aussi l’occasion pour les consommateurs de laisser une empreinte environnementale moindre. Acheter un produit reconditionné qui rentre dans sa seconde vie, c’est allonger la durée d’un appareil plutôt que d’en acheter un neuf. C’est une excellente manière d’agir pour la planète, car les smartphones sont composés de plusieurs métaux rares dont l’extraction peut s’avérer très polluante.