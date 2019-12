Ecran flexible et coque en or, voici l’Escobar Fold 1.

Comment surfer sur le nom d’un des plus grands criminels de l’histoire ? En utilisant tout simplement son patronyme. Roberto Escobar, le frère de Pablo Escobar, vient d’annoncer un smartphone à écran flexible. Ce n’est pas une première, l’entreprise Escobar Inc. commercialise de nombreux produits et prestations pour profiter de la notoriété de Pablo Escobar.

Son nom : l’Escobar Fold 1, c’est en réalité une variante du Royole FlexPai, mais avec quelques éléments en or pour soigner son design. Et pourtant, il est moins cher : le FlexPai d’origine coûtait environ 1 300 euros, et l’Escobar Fold 1 sera vendu à environ 330 euros (349 dollars US).

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Roberto Escobar compte également faire parler de lui en attaquant directement Apple, comme il l’a déclaré dans le média Digital Trends :

Apple sont des escrocs et nous sommes en train de préparer un recours collectif. Ils trompent les consommateurs et vendent des smartphones sans intérêt, trop chers. Mes avocats sont prêts depuis longtemps, mais avant de les poursuivre et de récupérer l’argent volé, je voulais leur montrer que mon produit est bien meilleur. Le 6 janvier 2020, un recours collectif de 30 millions de dollars sera déposé devant la cour de Californie. Nous voulons qu’Apple redistribue une partie de ses bénéfices illégaux. Je m’en assurerais. J’ai dépensé 1 million de dollars en frais d’avocat pour démarrer ces poursuites.

En attendant, l’Escobar Fold 1 sera disponible début 2020 et rien ne semble avoir changé depuis le FlexPai découvert fin 2018.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid