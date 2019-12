Le blind test photo le plus attendu de l’année : quel est le meilleur photophone ?

MKBHD a organisé son fameux blind test, test à l'aveugle, pour déterminer le meilleur smartphone de l'année en photographie grâce à sa communauté. Voici les résultats.

C’est une vidéo très attendue chaque année, Marques Brownlee (près de 10 millions d’abonnés sur YouTube) a organisé son blind test annuel. Il a pris 16 smartphones, et a demandé à sa communauté de voter à l’aveugle dans un tournoi où chaque smartphone s’est confronté à un autre sous la forme d’un duel.

On vous laisse regarder la vidéo qui est très intéressante pour comprendre comment MKBHD a organisé cette session de blind test et nous passons aux résultats.

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, c’est le Galaxy Note 10+ de Samsung qui a remporté ce tournoi face au Galaxy S10e. Le Mate 30 ou encore le Pixel 4, très plébiscités cette année, ont également atteint les demi finales. Un des duels les plus surprenants est celui du OnePlus 7T Pro qui a réussi l’exploit de battre l’iPhone 11 Pro. Ce dernier a souffert d’une mauvaise balance des blancs et d’une plage dynamique plus réduite, un des contextes utilisés par Marques Brownlee (un mode portrait avec un contre-jour) demandait aux smartphones de gérer correctement une surexposition.

Il y a trois notions qui influencent l’exposition d’une photo : l’ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO en photo et la vitesse d’obturation. L’exposition c’est la quantité de lumière que reçoit le capteur de votre caméra lors de la prise de vue d’une photo. Il faut dire qu’exposer correctement une photo dépend donc plus d’un choix du smartphone (et de votre volonté) de retranscrire une certaine réalité, qu’une vérité en soit. C’est également, et sûrement, une des choses qui a le plus influencé les iPhone 11 de cette année, ils ont introduit un nouveau mode HDR plus agressif. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné dans le contexte de ce duel.

Un autre test consistait à tester prendre en photo une voiture au format miniature. Ce qui est intéressant dans ce test, c’est que la communauté a préféré des photographies où le flou était moins présent en arrière-plan, alors que les Mate 30 et Pixel 4 ont produit (avec un capteur plus grand et de meilleure qualité) un flou plus naturel sur l’arrière-plan. Comme le dit iGen, c’est à se demander pourquoi les constructeurs s’échinent à proposer des modes portraits qui floutent volontairement l’arrière-plan…