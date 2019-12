En 2020, préparez-vous à voir beaucoup plus de smartphones AMOLED

En 2020, les ventes de smartphones équipés d'écrans AMOLED devraient enregistrer une forte hausse de 46 % pour dépasser les 600 millions d'exemplaires écoulés selon une prévision de Counterpoint Research.

Pour peu que vous suiviez le marché des smartphones avec un tantinet d’assiduité, vous avez dû vous rendre compte que les écrans AMOLED occupaient de plus en plus le terrain. Réservées pendant un certain temps à un marché premium et haut de gamme, ces dalles se sont progressivement démocratisées sur des segments de prix plus abordables.

Les dernières prévisions du cabinet d’analyses Counterpoint Research tendent à confirmer que cette tendance n’est pas prête de s’arrêter. L’institut estime en effet que le nombre de smartphones dotés d’un écran AMOLED va dépasser les 600 millions d’exemplaires vendus d’ici la fin de l’année 2020.

En d’autres termes, il s’agirait là d’une progression de 46 % par rapport à l’année qui vient de s’écouler. Counterpoint Research écrit que cette évolution sera propulsée par des marques telles que Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo et Realme « qui cherchent à diversifier leurs offres ». Surtout, c’est l’adoption de cette technologie d’affichage par des modèles milieu de gamme entre 300 et 500 dollars qui favorisera cette croissance.

La technologie la mieux adaptée

« Les écrans comptent pour beaucoup dans l’expérience globale du smartphone. En 2019, les écrans de smartphones ont attiré beaucoup d’attention dans le but d’inciter les utilisateurs à mettre à niveau leur smartphone », explique Tarun Pathak, l’un des directeurs de cette étude de marché.

Il ajoute par ailleurs que nombre d’innovations en vogue en 2019 telles que les smartphones pliables, les évolutions des capteurs photo, les trous dans l’écran ou encore l’amélioration des taux de rafraîchissement « ont contribué à la croissance de l’AMOLED, car la technologie est la mieux adaptée pour tirer parti de ces tendances grâce, entre autres, à une qualité d’image supérieure, une consommation d’énergie réduite et des formats flexibles ».

5 marques pour toutes les dominer

Counterpoint Research note par ailleurs que les cinq plus grandes marques mondiales représentent à elles seules 80 % de ce marché. Sans surprise, en 2019, Samsung était encore largement en tête : 45 % des smartphones avec écran AMOLED vendus cette année sont signés par la marque sud-coréenne. Derrière, on trouve Apple et Oppo avec respectivement 16 et 11 % du marché.

Sur un autre registre, rappelons aussi que Counterpoint Research révèle que l’iPhone XR a été le smartphone le plus vendu de l’année 2019.