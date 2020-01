Galaxy A11 : Samsung miserait sur 3 caméras en gardant une batterie de 4000 mAh

Modèle le plus abordable de Samsung en 2020, le Galaxy A11 remplacera l'actuel A10 d'ici quelques mois. Si le mobile reste encore mystérieux, son récent passage dans les listings de la FCC nous permet de découvrir une partie de sa fiche technique avec un peu d'avance. Au programme : une batterie inchangée, mais trois capteurs photo... au lieu d'un seul.

Que nous réserve Samsung pour le renouveau de son entrée de gamme ? Quelques premiers éléments de réponse nous viennent de la FCC (Federal Communication Commission) par laquelle est passé récemment le Galaxy A11, prochain mobile abordable du constructeur coréen. Selon les documents déposés par Samsung, l’appareil (SM-A115F) disposerait d’une batterie de 4000 mAh, soit autant que l’actuel Samsung Galaxy A10, mais pourrait néanmoins profiter d’une autonomie revue à la hausse grâce à un changement de processeur.

Comme le rappelle le site spécialisé SamMobile, le Galaxy A11 doit en effet troquer l’Exynos 7884 du Galaxy A10 pour une puce Snapdragon 625 ou 626 estampillée Qualcomm, un peu plus performante surtout et plus économe d’un point de vue énergétique.

Trois capteurs photo au menu ?

Autre nouveauté, le Galaxy A11 embarquerait trois capteurs photo arrière. Si l’on ignore quelles seront les spécificités de ces modules, il s’agit néanmoins d’une belle avancée pour l’appareil puisque l’A10 se contente d’un unique capteur dorsal. Il y a toutefois fort à parier que Samsung assure le service minimum pour les deux modules ajoutés, avec par exemple un capteur macro de 2 mégapixels, comme sur le Galaxy A41, et un simple capteur de profondeur pour aider à la réalisation de portraits, entre autres.

Crédit : FCC via SamMobile

Pour le reste, les documents accessibles auprès de la FCC nous informent que ce Galaxy A11 devrait arborer un capteur d’empreintes digitales à son dos. De précédentes fuites évoquées par SamMobile laissent par ailleurs entendre que le mobile embarquerait 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Samsung miserait en outre sur le combo Android 10 / One UI 2.0 dès le lancement du produit. Le Galaxy A11 devrait enfin être décliné en rouge, bleu et noir et pourrait être annoncé en mars prochain, peu ou prou un an après la présentation du Galaxy A10.

Notons que si SamMobile table sur 32 Go de stockage, d’autres rumeurs évoquaient plutôt un passage à 64 ou 128 Go. Une caractéristique que le Galaxy A11 partagerait d’ailleurs avec les A31 et A41.