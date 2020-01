Utiliser le Samsung Galaxy Z Flip sans les mains serait possible pour vos appels vidéo

Le Samsung Galaxy Z Flip pourrait être utilisé en mode stand grâce à sa charnière capable de se bloquer dans un angle de 90 degrés. Le smartphone pliable pourrait donc se montrer pratique pour passer des appels vidéo sans les mains malgré son format inspiré des appareils à clapet.

Tout porte à croire que le prochain smartphone pliable de Samsung — supposément appelé le Galaxy Z Flip — adoptera un format proche des smartphones clapet. Il serait donc pensé pour être utilisé à une main et facile à mettre dans la poche, en plus d’asticoter la fibre nostalgique des clients. Cependant, il est difficile d’imaginer ce produit être utilisé en mode stand, c’est-à-dire posé sur une table pour qu’on puisse regarder une vidéo ou passer un appel vidéo tranquillement.

Pourtant, Max Weinbach de XDA Developers révèle dans un tweet que la charnière du Samsung Galaxy Z Flip pourrait se verrouiller dans deux positions différentes : 180 degrés et 90 degrés. Le premier cas consiste évidemment à utiliser le smartphone dans sa forme pleinement déployée avec sa dalle de 6,7 pouces. Quant à la forme en angle droit, elle permettrait justement de poser l’appareil sur une table, tout en profitant d’une moitié d’écran encore dressée.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020