Bouygues Telecom : quelles sont les meilleures offres French Days ?

Pour faire de véritables économies durant les French Days, Bouygues Telecom a sorti l’artillerie lourde. Il propose ainsi une gamme de forfaits B&You très variée et des promotions sur des smartphones récents comme l’iPhone SE ou le Galaxy A51.

Passer par un opérateur pour choisir un nouveau smartphone, c’est l’assurance d’avoir affaire à un service de qualité, un suivi sérieux et des options de paiements intéressantes. C’est ce que propose justement Bouygues Telecom durant les French Days en proposant d’associer un smartphone récent en promotion à l’un de ses forfaits sans engagement.

Jusqu’à mardi prochain, Bouygues Telecom propose ainsi quatre forfaits sans engagement très avantageux. Les trois plus intéressants sont les suivants :

Le forfait B&You 60 Go (dont 8 Go utilisables en Europe/DOM) à 11,99 euros par mois

Le forfait B&You 80 Go (dont 10 Go utilisables en Europe/DOM) à 13,99 euros par mois

Le forfait B&You 100 Go (dont 15 Go utilisables en Europe/DOM) à 15,99 euros par mois

Tous les trois disposent des appels, SMS et MMS illimités. Avec ces forfaits, comptez également sur 3 mois d’abonnement offerts à Spotify Premium si vous n’avez jamais utilisé ce service.

Si vous désirez faire encore plus d’économies, Bouygues Telecom propose en plus de belles promotions sur des smartphones récents. Si vous avez besoin d’un nouveau smartphone, vous pouvez encore optimiser vos économies en choisissant un appareil en promotion. Bouygues Telecom en propose pour tous les budgets.

Pas plus de 500 euros dans un smartphone ? Direction l’iPhone SE à 459 euros

Apple aura mis des années avant de renouveler enfin son iPhone SE. En avril dernier il a donc annoncé par surprise un iPhone SE surpuissant sous la barre des 500 euros. Un appareil compact doté d’un écran Retina de 4,7 pouces de définition 1 334 x 750 pixels.

Si son design ne paye pas de mine avec son capteur d’empreinte bien visible sur la tranche inférieure l’écran, il cache pourtant une fiche technique surpuissante. C’est simple, pour moins de 500 euros, vous avez un smartphone aussi puissant qu’un iPhone 11 Pro puisque ce nouvel iPhone SE embarque la puce A13 Bionic. Cela lui permet non seulement de lancer n’importe quelle application, mais aussi et surtout de bénéficier de mises à jour pendant de longues années.

Disponible à 509 euros sur la boutique de Bouygues Telecom, son prix baisse à 459 euros après une ODR de 50 euros. Pour bénéficier de celle-ci, un site web a été mis en place pour accélérer le traitement du remboursement. Ajoutez à cet iPhone un forfait B&You 60 Go à 11,99 euros et vous avez là l’un des meilleurs combos de rapport qualité-prix téléphonique valable pour plusieurs années.

Pas plus de 300 euros dans un smartphone ? Direction le Samsung Galaxy A51 à 289 euros

Samsung a sorti au début de l’année l’un de ses meilleurs smartphones de milieu de gamme : le Galaxy A51. Il embarque tout ce que l’on peut attendre d’un bon smartphone de 2020 sans verser dans l’excès. Son design est soigné avec un écran borderless AMOLED poinçonné dans lequel se trouve la caméra frontale. Il embarque quatre capteurs photo dans son dos, ce qui lui confère une grande polyvalence. Enfin, il dispose de la dernière version d’Android, Android 10, avec l’interface One UI 2.0 que l’on considère comme l’une des plus réussies sur Android.

Seul point faible du Galaxy A51 lors de sa sortie, son prix de lancement fixé à 379 euros. Bouygues Telecom profite des French Days pour le faire chuter à 289 euros. L’opérateur rembourse en effet 30 euros suite à l’achat du téléphone. Pour en profiter, il suffit de passer par ce mini site web pour se faire rembourser rapidement.

Pas plus de 150 euros ? Le Huawei P Smart 2019 à 139 euros

S’il n’est pas question pour vous de dépenser plus de 150 euros dans un téléphone et que vous désirez passer par une grande marque, le Huawei P Smart 2019 est un excellent choix. C’est un bon smartphone de milieu de gamme de 2019 désormais au prix d’un appareil d’entrée de gamme. Il possède un très bon écran, un capteur photo qui assure en plein jour et il possède les services de Google. Ses performances sont d’ailleurs encore honorables en 2020 et lui permettent de tenir quelques années sans ramer.

Lancé à 249 euros au début de l’année 2019, le Huawei P Smart 2019 est désormais vendu 139 euros sur la boutique de Bouygues Telecom. Là encore, une offre de remboursement permet de se faire rembourser 30 euros en passant par cette page. Associé à un forfait B&You à 11,99 euros par mois, c’est une offre parfaite pour les bourses serrées.