Huawei P Smart S annoncé : un écran OLED également sur cette gamme de smartphones

Huawei vient d'annoncer le P Smart S, ce smartphone Android intègre un écran OLED ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Récemment, Huawei a annoncé les P Smart 2020 et P Smart Pro en Europe. Ces nouveaux smartphones ne sont pas si nouveaux : c’est du recyclage de smartphones de 2019 équipés des services Google. Par contre, le Huawei P Smart S tout juste annoncé en Europe est 100 % du nouveau matériel.

Enfin de l’OLED

Il utilise un écran de 6,3 pouces en définition Full HD+ et en technologie OLED, une première pour cette gamme de smartphones chez Huawei. La caméra frontale est intégrée dans une encoche en forme de U sur la partie supérieure, quant au lecteur d’empreintes digitales, il est situé au centre, en bas de l’écran.

Notez que ce n’est pas le smartphone le moins cher à bénéficier de la technologie OLED, Samsung a largement introduit cette technologie sur ses smartphones de 2020.

Fiche technique relativement complète

Du côté de la puissance, il faudra compter sur un HiSilicon Kirin 710F (comme le Honor 9X Lite) associé à 4 Go de mémoire vive. Il a vraiment une fiche technique solide pour ce positionnement : 128 Go de stockage, extensible via microSD ainsi qu’une capacité de batterie de 4000 mAh (sans charge rapide). Il a également le NFC, le Bluetooth 5.0 et une prise audio jack 3,5 mm. Du côté du logiciel, il embarque l’interface EMUI 10.1 avec Android 10, sans les services Google préinstallés.

En ce qui concerne les caméras, le capteur principal de l’appareil photo est de 48 mégapixels, avec un objectif dont l’ouverture est de f/1,8, accompagné d’une caméra ultra grand-angle (120 degrés) avec une ouverture de f/2,4 et un capteur de 8 mégapixels, enfin il y a également un troisième capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Quant à la caméra frontale, elle utilise un capteur avec une définition de 16 mégapixels et un objectif avec une ouverture f/2,0.

Il vient d’être officialisé pour 249 euros en Italie, nous n’avons pas encore eu de confirmation de commercialisation sur le marché français malgré nos sollicitations auprès de Huawei France.