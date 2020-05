Huawei P Smart 2020 et P Smart Pro dévoilés avec le Play Store, mais il y a un hic

Huawei est en train de jouer un double jeu : promouvoir ses smartphones sans Google avec de nouvelles références et faire du recyclage de smartphones équipés par les services Google.

Huawei vient donc de référencer deux nouveaux smartphones : Huawei P Smart 2020 et P Smart 2020. Ces deux smartphones sont équipés des services Google, et donc du Play Store. Un référencement qui intervient quelques jours après l’arrivée d’un nouveau Huawei P30 Pro remis au goût du jour et également équipé du Play Store.

Faire du neuf avec du vieux

Le tour de magie est là : faire du neuf avec du vieux. Les Huawei P Smart 2020 et P Smart 2020 sont donc respectivement les Honor 10 Lite et Honor 9X, deux smartphones qui ont été certifiés par Google avant l’embargo américain.

Le P Smart 2020, par exemple, reprend la fiche technique du P Smart 2019 avec une nouvelle connectique USB Type-C et le look du Honor 10 Lite. Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques restent inchangées, exceptées par les quantités de stockage et de mémoire vive plus importantes (4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne extensible via microSD). Les similitudes sont partout, y compris le SoC HiSilicon Kirin 710F, la batterie de 3 400 mAh, les caméras et l’écran LCD IPS écran de 6,21 pouces. Pour un tarif de 199,99 euros sur le Huawei Store, cela semble néanmoins être toujours un bon rapport qualité/prix en 2020.

Le P Smart Pro possède un écran plus grand et sans encoche, 6,59 pouces avec définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels), mais la même puce Kirin 710F. La différence la plus importante reste la caméra principale de 48 mégapixels (f/1,8) contre un capteur de 16 mégapixels sur le P Smart 2020. Pour 269,99 euros, c’est effectivement une proposition honnête sur le papier.

Notez cependant que les Huawei P Smart 2020 et P Smart 2020 sont bel et bien équipés des Google Apps, néanmoins avec l’interface EMUI 9.1 et Android 9. Vous aurez donc une ancienne version d’Android.

Une stratégie commerciale délicate

Rappelons que Huawei commercialise ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei P40 et P40 Pro, sans les services Google. La difficile mission de la marque est donc de promouvoir son store d’apps AppGallery qui se remplit petit à petit afin de rassurer les consommateurs sur le fait que la vie sans Google et Apple est possible.

Mais Huawei ne doit également pas perdre le nord et donc continuer à vendre des smartphones coûte que coûte. Tant que les consommateurs ne seront pas convaincus par l’AppGallery et ses services annexes, les ventes actuelles de smartphones reposeront en grande partie sur les modèles de 2019 équipés des services Google, comme le P30 Pro souvent sujet à de grosses promotions, ainsi que les recyclages d’anciens smartphones dont on a le parfait exemple aujourd’hui.