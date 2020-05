Honor 9X Lite : Kirin 710 et double capteur photo arrière à moins de 200 euros

Déjà présenté dans d'autres pays, le Honor 9X Lite est désormais disponible en France. Ce smartphone est une version allégée du Honor 9X Pro déjà sorti en France.

Ce jeudi 7 mai, Honor a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme : le Honor 9X Lite. Celui est affiché à 199,90 euros et se confronte à d’excellents smartphones comme le Redmi Note 8T ou le Realme 5.

Le nouveau smartphone entré de gamme d’Honor

Quelques semaines après le lancement du Honor 9X Pro, c’est au tour du Honor 9X Lite de débarquer en France. Le dernier smartphone de Honor est équipé d’une fiche technique qui ne surprend guère.

À l’avant, on retrouve un écran LPTS LCD de 6,5 pouces Full HD (2 340 x 1 080 pixels) avec encoche. Cette dernière loge une caméra avant de 8 mégapixels avec ouverture à f/2,0. L’écran du Honor 9X Lite recouvre 91 % de la face avant.

Au dos, c’est une double caméra qui prend place dans un module rectangle décidément très tendance en 2020. Il abrite un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture à f/1,8, et un capteur dédié à la profondeur de champ de 8 mégapixels à f/2,4. Ce dernier est principalement utilisé pour les photos en mode portrait. Le capteur d’empreintes digitales est également situé à l’arrière du téléphone.

Enfin, à l’intérieur du téléphone se trouve le processeur Kirin 710. Un SoC d’entrée de gamme qui a déjà équipé de nombreux smartphones accessibles de Honor et Huawei en 2018 et en 2019. Il est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un emplacement double SIM est prévu, qui peut aussi loger une carte microSD. La batterie mesure 3 750 mAh et se recharge en micro-USB. L’USB-C n’est visiblement pas encore la norme sur tous les smartphones Android de 2020. Cette configuration, tout comme le design de l’appareil, n’est pas sans rappeler le Huawei Y8s dévoilé récemment dans certains marchés.

Une version d’Android datée

Le Honor 9X Lite est livré avec l’interface EMUI 9.1, basée sur la version open source d’Android 9. Un choix étrange et difficile à accepter puisque EMUI 10 est déjà disponible depuis plusieurs mois sur d’autres smartphones Honor comme le Honor 20.

Enfin, le Honor 9X Lite est lui aussi privé des services de Google, dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. À la place, Honor mise sur les Huawei Mobile Services avec une boutique d’application alternative : l’AppGallery. Malheureusement, cette dernière n’est pas encore assez étoffée pour prétendre remplacer totalement les services de Google.

Le Honor 9X Lite est affiché au prix de 199,90 euros sur le site d’Honor en noir et en vert. Une mini-enceinte Bluetooth Honor est également offerte pour toute commande.