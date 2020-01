Huawei ne voudrait pas revenir sur les services Google, avec ou sans embargo américain

Un responsable de Huawei aurait affirmé que la firme chinoise ne souhaiterait pas réinstaller les services Google sur ses smartphones, même si l'embargo américain qui l'en empêche prend fin. L'objectif ici serait de ne plus dépendre des politiques des États-Unis sur cette problématique.

Depuis plusieurs mois, Huawei ne peut pas lancer de nouveau smartphone avec les services Google installés dessus. Cela est une cause directe de l’embargo à son égard imposé par les États-Unis qui soupçonnent l’entreprise de mener des pratiques d’espionnage pour le compte de la Chine. Ainsi, le Huawei Mate 30 Pro commercialisé en France est privé du Play Store et de toutes les applications dont le fonctionnement repose sur ces fameux Google Play Services.

Malgré cette situation plus que problématique, Huawei ne souhaiterait tout simplement pas revenir sur les services Google. C’est en effet ce qu’aurait affirmé le Country Manager de la marque en Autriche, Fred Wangfei, pendant une conférence de presse à Vienne et répondant à une question du journal Der Standard.

La raison serait simple : si la sanction américaine actuelle prend fin, personne ne peut garantir qu’un autre embargo ne sera pas appliqué à l’avenir. Huawei ferait donc en sorte de ne plus être dépendant des politiques étasuniennes.

Just as a note for others who read this. There was no wiggle room in what Huawei told me, I asked them several times (as I was rather surprised myself) and they insisted on not going back to Google – even if the US ban falls.

— Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) January 30, 2020