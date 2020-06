Sans prévenir, le Samsung Galaxy M31 débarque en exclusivité sur Amazon

Le Samsung Galaxy M31 est le nouveau représentant de l'entrée de gamme pour le géant coréen. Il a la particularité de proposer un rapport qualité/prix excellent dans le but de rivaliser avec les champions du marché. On le trouve dès aujourd'hui à moins de 300 euros sur Amazon.

C’est lors d’une annonce pour le marché indien en mars 2020 que l’on apprend la présence du Samsung Galaxy M31, et de son petit-frère le Galaxy M21. Puis, plus de nouvelles, enfin jusqu’à aujourd’hui… Ce nouveau smartphone entrée de gamme très prometteur s’affiche en exclusivité sur la plateforme en ligne d’Amazon. Le M21 manque en revanche toujours à l’appel.

Un sérieux concurrent pour Xiaomi et Realme

Les smartphones de la gamme Galaxy M chez Samsung représentent désormais l’entrée de gamme. Rien à voir avec l’horrible gamme « J » de l’époque qui n’était pas chère, certes, mais tellement peu recommandable à cause d’une fiche technique souvient bien trop appauvrie.

Cette nouvelle famille de Samsung tente, au contraire, de proposer un rapport qualité/prix tout aussi intéressant que ses nombreux concurrents chinois pour finalement se faire une place de choix sur le segment des smartphones à moins de 300 euros.

Pour cela, sa fiche technique se doit d’être convaincante et elle commence très fort avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, alors que son concurrent le plus proche actuellement, aka le Redmi Note 9 Pro, ne propose qu’une dalle IPS LCD. C’est donc un bon point pour Samsung face à Xiaomi, mais surtout un plaisir de profiter des contrastes infinis sur cette tranche de prix.

Vous avez sûrement remarqué l’encoche ? Elle dissimule une caméra de 32 mégapixels d’une façon plutôt discrète il faut dire, même si on regrette un peu le menton qui semble très prononcé. A l’arrière se loge le capteur d’empreintes digitales ainsi qu’un module photo triple capteur 64 + 8 + 5 mégapixels, lequel apportera sans aucun doute une belle polyvalence. Il faudra cependant attendre un test pour juger de la qualité.

Le Galaxy M31 est ensuite propulsé par un SoC Exynos 9611 que l’on retrouve déjà chez un autre smartphone de la marque coréenne, à savoir le Galaxy A51. C’est une configuration performante qui offre aussi bien la possibilité de faire du multitâche sans ralentissements que de jouer à des jeux gourmands dans une qualité correcte. Xiaomi fait en revanche mieux de ce côté-là avec son puissant Snapdragon 720G…

Là où ce M31 va surtout briller, c’est pour son autonomie. Il embarque tout simplement une batterie colossale de 6 000 mAh qui promet une endurance à toute épreuve. On apprécie également sa compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 15 W.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy M31 est d’ores et déjà disponible à 289 euros en exclusivité sur Amazon. Il s’agit de la version 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD). Notez d’ailleurs que trois coloris sont disponibles : noir, bleu et rouge.