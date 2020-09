Et si vous pensiez au reconditionné pour vous équiper pour la rentrée ?

Alors que beaucoup de sites marchands profitent de la rentrée pour afficher des promotions et rabais en tout genre, il est parfois plus avantageux de se tourner vers les plateformes qui proposent des produits reconditionnés comme Back Market pour trouver un bon smartphone ou un bon PC.

Et si vous faisiez vos achats de la rentrée sur Back Market ? La célèbre plateforme d’appareils reconditionnés propose toute l’année des smartphones, des PC ou des MacBook en excellent état à des prix très intéressants. Voici notre sélection de produits pour la rentrée. Les prix indiqués peuvent varier en fonction des stocks disponibles.

L’iPhone XS reconditionné à partir de 506 euros

L’iPhone XS fête cette année ses deux ans. Et contrairement à bon nombre de smartphones Android, c’est encore un smartphone qui tient largement la route. Il faut dire que depuis deux ans, le design des iPhone a peu changé. On retrouve donc un excellent écran OLED de 5,8 pouces, les capteurs de FaceID en façade et un dos en verre au rendu très premium.

Mais ce qui a le moins vieilli sur cet appareil est sans conteste sa fiche technique. La puce Apple A12 Bionic reste encore aujourd’hui un véritable monstre de puissance capable de faire tourner n’importe quel jeu en 3D. Alors, certes, son appareil photo est peut-être un peu à la traîne par rapport à ce que l’on fait en 2020. Mais le rendu des photos reste encore excellent pour un appareil à moins de 600 euros.

L’iPhone XS est en effet disponible chez BackMarket au prix de 506 euros dans sa version 64 Go avec un « état correct ». Ce même iPhone XS, mais cette fois comme neuf est affiché au prix de 575 euros.

L’iPhone XR reconditionné à partir de 430 euros

Sorti au même moment que l’iPhone XS, l’iPhone XR est une version moins premium, mais tout aussi intéressante. En effet, Apple a su faire des économies là où il fallait pour ne pas trop impacter l’expérience de l’utilisateur. Par exemple, l’écran est ici une dalle LCD de 6,1 pouces qui surprend par sa qualité. Au dos de l’iPhone XR, on ne trouve qu’un capteur, mais celui-ci est capable de merveilles grâce à un excellent traitement de l’image.

Malgré un prix plus attractif que l’iPhone XS, l’iPhone XR partage le même processeur : l’A12 Bionic d’Apple. Celui-ci est encore capable de faire fonctionner le smartphone pendant de nombreuses années de manière parfaitement fluide. D’autant que l’iPhone XR sera encore mis à jour régulièrement pendant encore au moins trois ans.

Déjà considéré comme un bon plan lors de sa sortie, l’iPhone XR est à un prix encore plus attractif sur Back Market. En effet, il est affiché au prix de 430 euros dans un « état correct », et 519 euros « comme neuf ».

Le Huawei P30 Lite à partir de 204 euros

Pour les budgets moins importants, se tourner vers un smartphone milieu de gamme reconditionné est un choix malin. Cela permet d’avoir un smartphone récent à un prix très abordable. C’est par exemple le cas du Huawei P30 Lite, annoncé au mois d’avril 2019. Son design fait très premium pour le prix. Sur la face avant se trouve un écran de 6,16 pouces, avec de fines bordures et une encoche en forme de goutte d’eau.

Au dos, le triple capteur photo est capable de capturer de très beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Du côté de l’autonomie, le Huawei P30 Lite tiendra une journée en usage normal sans problème. En cas de besoin, la charge rapide à 18 watts permet de regagner de l’autonomie en peu de temps.

Le Huawei P30 Lite est disponible chez Back Market à partir de 204 euros, dans un « très bon état ». À ce prix, c’est une excellente affaire.

Le MacBook Air 2015 à partir de 595 euros

En plus des smartphones, Back Market propose également une large sélection d’ordinateurs reconditionnés, comme ici le MacBook Air de 2017. Même s’il ne profite pas du tout dernier design des MacBook Air, cet ordinateur de 2015 promet tout de même une certaine longévité. En effet, les ordinateurs macOS restent fluides pendant de nombreuses années grâce à une bonne optimisation des ressources, et avec un suivi des mises à jour exemplaires comme c’est souvent le cas chez Apple.

Ce MacBook Air de 2015 est équipé d’un écran de 13 pouces, avec un processeur Intel Core i5 à 1,6 GHz, un SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire vive. Une configuration largement suffisante pour un étudiant par exemple, avec un usage généralement consacré à la navigation web et au traitement de texte. Le MacBook Air de 2015 est déjà annoncé compatible avec macOS Big Sur, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation qui apporte un lot important de nouveautés.

Le MacBook Air 2017 est affiché à un prix démarrant à 595 euros dans un état Stallone, soit avec quelques rayures ou traces d’utilisation qui ne gênent pas l’utilisation. En « bon état », il se trouve autour de 739 euros.

Pourquoi acheter des appareils reconditionnés ?

Back Market n’est pas un reconditionneur, mais une plateforme proposant des appareils reconditionnés en provenance d’entreprises de reconditionnement certifiées et labellisées.

Le principe du reconditionnement est simple : il s’agit d’appareils électroniques qui ont appartenu à des particuliers ou des entreprises, qui ont déjà servi, mais qui fonctionnent encore parfaitement. Ces particuliers ou ces entreprises ont donc revendu leur ordinateur, leur smartphone ou encore leur téléviseur à des reconditionneurs. Ces spécialistes de l’électronique ont alors démonté les appareils, les ont vérifiés et nettoyés et ont remplacé les pièces défectueuses lorsque c’est nécessaire.

Évidemment, ces appareils ont déjà vécu et peuvent à ce titre présenter des traces d’usures. Mais dans ce cas Back Market joue toujours la transparence et l’indique systématiquement sur son site. Pour chacun des appareils, des grades représentant l’état du produit sont affichés. Ils vont de « Stallone » – ils présentent des rayures visibles ou des traces d’impact – à « Comme neuf ». Quel que soit leur état, ces grades n’affectent que l’aspect extérieur : ils fonctionnent tous parfaitement et bénéficient systématiquement d’une garantie minimum d’un an, pouvant atteindre les deux ans selon les produits.