200 euros de remise sur l’OPPO Reno4 Pro : pourquoi c’est une excellente affaire

Plus intéressant encore que le Black Friday, voici les soldes d'OPPO jusqu'au 1er février. Le moment idéal pour acheter un smartphone premium récent à bon prix. C’est le cas de l'OPPO Reno4 Pro, qui voit son prix fondre de 200 euros, et de l'OPPO Reno4 Z, dont le prix passe à 329 euros durant les prochains jours.

Bonne nouvelle si vous recherchez un smartphone 5G, premium et récent à bon prix, OPPO baisse le prix de l’OPPO Reno4 Pro de 200 euros, jusqu’au 1er février. Lancé en octobre dernier, ce beau smartphone à la fiche technique musclée et à l’autonomie impressionnante a été testé il y a quelques semaines par la rédaction de Frandroid qui relevait que l’un des rares reproches que l’on pouvait lui faire tenait à son prix !

Un défaut désormais corrigé puisque l’OPPO Reno4 Pro bénéficie d’une remise immédiate de 200 euros. Son prix passe ainsi de 799 à 599 euros, chez Boulanger ou Cdiscount, en coloris bleu ou noir.

Pendant les soldes, l’OPPO Reno4 Z a également droit à une baisse de prix conséquente puisque son prix chute de 50 euros. Ce smartphone 5G de milieu de gamme est donc aujourd’hui disponible au prix de 329 euros à la Fnac ou chez Boulanger.

Pourquoi l’OPPO Reno4 Pro est-il une excellente affaire à moins de 600 euros ?

Lancé en France en octobre dernier avec la nouvelle gamme Reno4, l’OPPO Reno4 Pro se positionne comme un appareil premium. Peut-être même un peu trop selon la rédaction de Frandroid, qui lui reprochait un tarif trop élevé par rapport à la concurrence. En ce début d’année, son tarif passe sous la barre des 600 euros, un excellent rapport qualité-prix et une très bonne affaire. C’est un smartphone au design soigné, à la fiche technique musclée, et doté d’un appareil photo très convaincant.

Design : un véritable smartphone haut de gamme

Le design des smartphones est un domaine dans lequel OPPO excelle. Et cela se ressent particulièrement avec l’OPPO Reno4 Pro. C’est un appareil avec une coque en verre mat dépoli (protégée par du verre de protection Gorilla Glass 5), particulièrement agréable au toucher. Le coloris bleu, avec ses nuances de gris et de violet, est particulièrement réussi.

La face avant du téléphone comprend tout ce que l’on peut attendre d’un bon smartphone haut de gamme en 2021 : l’écran occupe toute la façade avant avec des bordures très fines. Le capteur d’empreintes digitales, très réactif, est d’ailleurs placé sous l’écran.

L’écran, justement, est l’un des principaux points forts du téléphone. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,5 pouces — au contraste infini, donc — doté d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 90 Hz. Concrètement, cela signifie que l’écran est plus fluide qu’un écran classique de smartphone rafraîchi à 60 Hz et que le téléphone est capable de passer de 60 à 90 Hz suivant les usages de l’utilisateur. Un bon moyen d’alterner entre confort d’utilisation et économie de batterie.

Une fiche technique très généreuse

À moins de 600 euros, la grande majorité des smartphones du moment propose généralement un combo 128 Go d’espace de stockage et 6 Go de mémoire vive. L’OPPO Reno4 Pro quant à lui embarque 256 Go d’espace de stockage associé à 12 Go de RAM. Une mémoire plus que généreuse, qui lui garantit de tenir de nombreuses années sans avoir à craindre de devoir saturer son téléphone.

L’OPPO Reno4 Pro est animé par la puce Snapdragon 765G. Une puce qui a le double avantage de permettre de lancer sans problème tous les jeux gourmands du moment (Fortnite et Call of Duty Mobile en tête), mais aussi de rendre le smartphone compatible avec la 5G.

Enfin, c’est un smartphone OPPO et à ce titre il bénéficie de l’avance considérable qu’OPPO possède dans le domaine des technologies liées à l’autonomie et à la charge rapide. L’OPPO Reno4 Pro bénéficie d’une grosse batterie de 4000 mAh (et ce, avec un poids très léger de 172 grammes), qui lui permet d’obtenir un score ViserMark de 1,5 jour d’autonomie.

Surtout, il bénéficie de la technologie de recharge rapide Super VOOC 2.0. Une technologie très simple à comprendre : le smartphone est livré avec un chargeur de 65 watts qui permet de passer de 0 à 80 % de batterie en 20 minutes environ. Vous ne trouverez pas plus rapide.

Un appareil photo très convaincant

L’OPPO Reno4 Pro dispose de trois capteurs photo avec autofocus laser pour chacun des capteurs. Voici ce que l’on trouve au dos de l’appareil :

capteur principal de 48 mégapixels à ouverture f/1.7

capteur de 12 mégapixels à ouverture f/2.2 avec objectif ultra grand-angle

capteur de 13 mégapixels à ouverture f/2.4 avec téléobjectif

Il s’agit d’une configuration classique et efficace. Le capteur principal va s’occuper de prendre les photos quotidiennes, de jour comme de nuit. À ce sujet, il dispose de deux modes nuits : Ultra Nuit et Nuit Totale, le second étant à utiliser quand il n’y a pratiquement aucune lumière. Quant aux deux autres capteurs, ils permettent de bénéficier d’un zoom optique (×2) ou hybride (×5) et d’un angle de prise de vue très large de 120 degrés.

200 euros de remise immédiate sur l’OPPO Reno4 Pro

Lancé au prix de 799 euros au mois d’octobre 2020, l’OPPO Reno4 Pro bénéficie durant les prochains jours d’une remise immédiate de 200 euros sur ses coloris bleus et noirs. Cette remise immédiate est disponible chez Boulanger ou Cdiscount.