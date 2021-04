Pourquoi la France Insoumise souhaite interdire les pubs pour smartphones

À l'Assemblée nationale, les députés de la France Insoumise ont proposé l'interdiction dès 2022 des publicités pour smartphone afin de renforcer la loi climat et mieux préserver l'environnement.

Mettre un terme aux publicités pour smartphones à partir de 2022. C’est ce que propose la France Insoumise. Le parti mené par Jean-Luc Mélenchon souhaite en effet interdire « toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables ».

Ainsi, les 17 députés de la France Insoumise à l’Assemblée nationale ont déposé cet amendement — repéré par Next INpact — pour qu’il soit intégré à la loi climat actuellement débattue depuis le début de semaine.

L’effet néfaste des publicités de smartphones

L’amendement en question a très peu de chance d’être adopté, rappelle BFM TV — une précédente proposition du même acabit avait déjà été rejetée –, et d’aucuns pourraient même la considérer comme un coup d’épée dans l’eau. Le fond du sujet reste toutefois intéressant.

En effet, il est de notoriété publique que la production de smartphones pollue beaucoup. Il appartient donc à tout un chacun d’adopter des comportements écoresponsables en choisissant bien son téléphone portable et en évitant de le remplacer trop rapidement. C’est d’ailleurs notamment dans cette optique que l’indice de réparabilité français a été conçu.

Des publicités néfastes pour l’environnement

Or, selon le groupe France Insoumise, les publicités diffusées par les marques du secteur incitent au contraire les consommateurs à se procurer trop fréquemment un appareil plus récent. Le parti politique en veut pour preuve les sommes d’argent faramineuses investies dans ces campagnes de communication.

Apple dépense presque 2 milliards de dollars pour sa publicité (2015), Samsung 9 milliards (2012). Et pour faire la publicité de quoi ? Pour entourer de rêve, de bonheur et de convoitise un petit bijou de technologie aux impacts ravageurs.

BFM TV souligne cependant que les sommes ici évoquées correspondent aux budgets publicitaires totaux d’Apple et Samsung et non aux campagnes centrées sur les smartphones.

Les publicités pour smartphones cherchent évidemment à inciter l’achat, c’est leur essence même. Cependant, il reste difficile de savoir si leur interdiction aura un réel impact sur nos habitudes de consommation. La mesure serait-elle vraiment efficace ? Il y a matière à débat.

La tech et l’écologie

Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler que le monde de la tech ne doit pas échapper aux réflexions environnementales. Les SUV sont ainsi souvent pointés du doigt dans l’univers automobile, mais l’industrie des nouvelles technologies tout entière doit faire l’objet d’une réflexion.

Demander aux consommateurs de faire des efforts est une chose, mais cela ne servira à rien si les entreprises elles-mêmes ne changent rien à leurs méthodes. Cela passe parfois par des décisions controversées comme le retrait du chargeur dans les boîtes de smartphones et par des campagnes éhontées de greenwashing… Mais au bout, il y aura peut-être des solutions viables.