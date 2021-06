De l’entrée de gamme au flagship killer : les smartphones Xiaomi sont bradés chez Bouygues Telecom

Jusqu'au 29 juin, ce sont trois smartphones Xiaomi qui sont disponibles à partir d'un euro (+3 €/mois) chez Bouygues Telecom. Une belle affaire pour des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix, et dont certains sont déjà compatibles 5G.

Même si les smartphones Xiaomi sont bien souvent lancés à des tarifs agressifs, une petite remise supplémentaire est toujours la bienvenue. Et cela tombe bien, puisque Bouygues Telecom propose justement des promotions sur trois smartphones Xiaomi, grâce aux forfaits Sensation avec Avantages Smartphone (engagement 24 mois) :

Pour profiter de ces offres promotionnelles, il suffit de souscrire à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone, avec respectivement 10, 60 ou 120 Go de données. Retrouvez tous les détails dans l’article.

Le Xiaomi Redmi 9T à 1 euro (+3 euros/mois)

Dans la gamme des smartphones à tout petit prix, le Redmi 9T fait partie des modèles les plus recommandables du moment. S’il peut tenir ce rang, c’est parce qu’il propose une fiche technique équilibrée avec un prix mini. À commencer par l’écran LCD de 6,53 pouces, qui affiche de belles couleurs ainsi qu’un bon taux de contraste. À l’intérieur, c’est un processeur Snapdragon 662 qui anime le Redmi 9T. C’est une puce à l’aise pour faire tourner les applications du quotidien, et même quelques jeux 3D s’ils sont bien optimisés. On apprécie surtout son endurance de marathonien permise par une immense batterie de 6000 mAh. Grâce à elle, le Redmi 9T peut fonctionner deux jours sans se priver.

Grâce à une offre de remboursement de 30 euros, vous pouvez obtenir le Redmi 9T à un euro (+3 euros/mois) chez Bouygues Telecom. Ce tarif est atteignable lors de la souscription au petit forfait Sensation 10 Go de Bouygues Telecom, qui est affiché à 27,99 euros par mois avec un engagement de deux ans.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G à 1 euro (+4 euros/mois)

Si vous désirez monter en gamme et profiter de la 5G, le Xiaomi Redmi Note 10 5G semble être la bonne alternative. En plus de la compatibilité 5G, le Xiaomi Redmi Note 10 5G profite d’un atout de taille : son écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Face à un écran 60 Hz, celui-ci offre un vrai gain de fluidité. D’autant que le processeur Dimensity 700 de MediaTek affiche de belles performances pour un usage quotidien, à l’exception des jeux gourmands 3D. Enfin, la batterie de 5000 mAh permet de tenir une journée et demie loin d’une prise. Un bon score pour un smartphone doté d’un écran avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Accompagné d’un forfait Sensation 5G avec Avantage Smartphone de 60 Go, le prix d’achat du Redmi Note 10 5G ne dépasse pas l’euro symbolique (+ 4 euros/mois). Ce forfait est proposé à 41,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, et vous permet d’ores et déjà de profiter de la 5G.

Le Xiaomi Mi 11i à 1 euro (+8 euros/mois)

Vous vous perdez dans les gammes de smartphones Xiaomi ? C’est normal, mais vous pouvez retenir que le Xiaomi Mi 11i est le nouveau flagship killer de la marque chinoise. Il affiche en effet des caractéristiques de haute volée pour un prix bien plus accessible que certains smartphones de la concurrence. On retrouve notamment l’excellent processeur Snapdragon 888, soit le plus puissant qu’il est possible de trouver sur Android. Ce qui veut dire que tous les jeux gourmands et applications du moment fonctionnent sans difficulté. Et pour en profiter, le Xiaomi Mi 11i embarque un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Enfin, le triple capteur photo à l’arrière permet de capturer de très beaux clichés, tout en garantissant une certaine polyvalence.

Le Xiaomi Mi 11i est lui aussi au prix d’achat d’un euro, avec une mensualité de 8 euros par mois. Pour obtenir ce prix, vous devez d’abord profiter du bonus de reprise de 100 euros. Il suffit ensuite de souscrire à la Série Spéciale 120 Go. Ce forfait très généreux est proposé au prix de 48,99 euros par mois avec un engagement de deux ans.

Les forfaits Sensation de Bouygues Telecom

Toutes ces offres sont disponibles avec les forfaits Sensation de Bouygues Telecom. Ils ont l’avantage de proposer une compatibilité 5G et 4G, sans surcoût. Voici ce que proposent ces forfaits :

10, 60 ou 120 Go de données mobiles avec une enveloppe de data à utiliser à l’étranger

Appels, SMS, et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

Internet illimité le weekend (sauf pour le forfait 10 Go)

Divers avantages et bonus, comme une deuxième carte SIM Internet offerte, un abonnement à L’Équipe ou encore Cafeyn, etc.

Ces forfaits sont proposés avec un engagement de 24 mois. Voici leur prix :