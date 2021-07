À peine sorti, le OnePlus Nord CE 5G est déjà plus de 50 euros moins chers

Autonomie solide, bel écran AMOLED et présence de la 5G : avec le OnePlus Nord CE 5G, OnePlus vise l’efficacité. Et son rapport qualité-prix s’améliore encore plus avec ce coupon de réduction valable sur AliExpress, qui fait passer son prix sous la barre des 276 euros.

Tout beau tout neuf, le nouveau OnePlus Nord CE 5G est en plus à un prix vraiment tout petit en ce moment. Lancé officiellement au prix de 329 euros, il est déjà disponible à 283,76 euros chez AliExpress. Et avec le coupon de réduction NORDCE10, son prix chute encore de 8,62 euros. Il est donc aujourd’hui disponible à 275,14 euros. Difficile de trouver mieux pour un smartphone sorti il y a seulement quelques semaines.

Pour ce tarif, le constructeur frappe fort avec une batterie de 4500 mAh, la charge rapide, une interface OxygenOS optimisée pour Android 11 et un design soigné. Bref, OnePlus connu jusqu’ici pour des smartphones premium, descends en prix sur ce nouveau modèle, sans descendre les caractéristiques, et ça, c’est très appréciable.

Un smartphone complet et un prix défiant toute concurrence

Avec le OnePlus Nord CE 5G, OnePlus revient à ses premières amours : le rapport qualité-prix. L’objectif avec ce smartphone est de proposer un appareil aux finitions premium à un tarif abordable, le tout couplé à une fiche technique impeccable.

Une proposition qui commence par un design séduisant et certaines fonctionnalités habituellement réservées aux smartphones haut de gamme. Son capteur d’empreintes sous l’écran est encore plutôt rare sur les smartphones aux alentours de 300 euros. Son écran AMOLED de 6,43 pouces, aux couleurs chaudes, possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On retrouve également un design soigné, avec un dos aux couleurs travaillées (mention spéciale pour la version “Blue Void”, bleu mat à reflets violets du plus bel effet), une diagonale d’écran qui permet une prise en main agréable et un smartphone dont on souligne la finesse (7,9 mm d’épaisseur seulement).

Son endurance pourrait enfin faire de l’ombre aux meilleurs mobiles sur le marché puisque le OnePlus Nord CE 5G peut se targuer de ne flancher qu’au bout de 48 heures d’utilisation intensive.

Une autonomie au top

Car si l’on devait citer l’atout majeur du OnePlus Nord CE 5G, ce serait indiscutablement sa batterie. Non content de proposer une capacité de 4500 mAh, le smartphone s’offre presque deux jours d’autonomie sans broncher. Une caractéristique qui a su séduire la rédaction de Frandroid lors de son test, où il a reçu la note de 8/10.

Cette très belle performance est couplée à la Warp Charge 30T Plus qui permet de passer de 0 à 70 % de batterie en à peine 30 minutes, et de 0 à 100 % en à peine plus d’une heure au total.

Ce type de charge ultra rapide, si elle est nominative et réservée à OnePlus, bénéficie cependant d’une expertise et d’un développement conjoint à OPPO, les constructeurs appartenant tous deux à la maison mère BBK Electronics. L’assurance d’un système de charge rapide performant et déjà éprouvé.

OxygenOS : une interface personnalisable

Et si la batterie tient aussi longtemps, c’est également grâce à l’optimisation logicielle. C’est là qu’intervient l’interface propriétaire de OnePlus : OxygenOS 11, basée sur Android 11.

Très personnalisable, elle permet notamment de choisir son thème préféré, modifier à l’envi le mode always on display, optimiser les heures d’inactivité du smartphone, choisir les gestes rapides à mettre en place (taper deux fois pour réveiller, capture d’écran à trois doigts, etc.). Bref, elle offre une palette de possibilités inédites sur des mobiles proposés autour de 300 euros.

À titre d’exemple, le mode always on display n’est habituellement disponible que sur les modèles haut de gamme du constructeur OPPO. On notera enfin qu’OxygenOS offre des fonctionnalités orientées bien-être numérique comme la possibilité de programmer une mise en veille personnalisée, ou la possibilité de modifier la colorimétrie (monochrome ou couleurs chaudes) pour un confort visuel amélioré.

La fiche technique n’est pas en reste

Pour le reste des caractéristiques, ce milieu de gamme n’a rien à envier à des appareils vendus parfois 400 euros. Pour rappel, le OnePlus Nord CE 5G s’offre une puce Snapdragon 750G, optimisée pour la 5G (et très efficace pour le jeu mobile), ainsi qu’une configuration de base composée de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage.

Côté photo, c’est sur un triple module arrière qu’il faut compter avec un capteur principal de 64 mégapixels, un secondaire réservé à l’ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième et dernier de 2 mégapixels de définition. Le tout offre un rendu saturé, volontairement “pop”, comme a pu le constater la rédaction de Frandroid.

Finalement, le OnePlus Nord CE 5G est un smartphone qui a tout du mobile haut de gamme, sauf son prix. Habituellement sous la barre des 329 euros, il est disponible sur AliExpress à 276 euros grâce au code NORDCE10 à entrer dans votre panier.