OnePlus révèle le prix de sa toute première tablette

OnePlus a présenté une tablette Android séduisante et pleine de promesses. Toutefois, en optant pour ce prix, la marque chinoise s'attaque à un enjeu considérable. Face à la domination de l'iPad sur le marché, il sera ardu pour OnePlus de s'imposer et de rivaliser avec succès.

Après des mois d’attente, et même des années, OnePlus a annoncé aujourd’hui la date de lancement de sa première tablette, la OnePlus Pad. Elle sera disponible en précommande à partir du 28 avril, au prix de 499 euros pour le marché français. Tandis que la livraison est prévue dès le 8 mai.

Pour rappel, la tablette OnePlus Pad se démarque par son design tout en métal et sa couleur unique, le vert.

Elle est dotée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La tablette est équipée d’un écran IPS LCD de 11,6 pouces et d’un ratio d’affichage 7:5, idéal pour lire des livres, consulter des documents et naviguer sur le web. La batterie de 9 510 mAh promet une autonomie de 14 heures en lecture vidéo et jusqu’à un mois en veille, selon OnePlus.

OnePlus a également annoncé les prix des accessoires de la OnePlus Pad pour le marché français : le OnePlus Stylo (Pencil) à 99 euros, le OnePlus Magnetic Keyboard à 149 euros, le OnePlus Folio Case à 59 euros et le OnePlus 80W SUPERVOOC Adapter à 39 euros.

Une arrivée tardive

OnePlus fait une entrée tardive sur le marché des tablettes, largement dominé par Apple et suivi de près par Samsung. Des acteurs tels que Xiaomi, Amazon et Huawei se partagent les faibles parts de marché restantes. Le lancement de la OnePlus Pad à 500 euros témoigne d’une ambition certaine pour un produit qui semble prometteur.

Toutefois, l’iPad occupe une position si prédominante sur le marché, en particulier dans cette gamme de prix, qu’il est difficile d’envisager un succès retentissant pour la OnePlus Pad.

