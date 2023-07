Cette fois c’est la bonne : l’iPad Pro aura très bientôt droit à un écran Oled

Tranquillement, mais sûrement, les fournisseurs d'Apple se préparent à la production d'un nouvel iPad Pro Oled. On apprend cette semaine qu'un début de production serait projeté pour le premier trimestre 2024.

Mine de rien, les choses commencent doucement à se préciser pour l’iPad Pro Oled. Évoqué par la rumeur depuis de nombreux mois désormais, l’appareil verrait bel et bien le jour en 2024, et potentiellement dans moins d’un an si l’on en croit les informations publiées il y a quelques jours par le cabinet Omdia, reprises dans la foulée par le média coréen The Elec.

D’après le cabinet, les sous-traitants habituels d’Apple se prépareraient en effet à la production de masse d’iPad Pro de 11 et 13 pouces équipés d’écrans Oled. En l’occurrence, le coup d’envoi de cette fabrication à grande échelle serait sifflé quelque part sur le premier trimestre 2023. On peut donc imaginer qu’un lancement interviendrait quelques mois après, potentiellement au printemps 2024 ou durant l’été.

L’iPad Pro : un produit qui ne stagne pas en matière d’affichage

L’arrivée, vraisemblablement prochaine, de l’Oled sur l’iPad Pro ne marquerait toutefois pas la première évolution majeure de l’appareil en termes d’affichage, loin de là. Depuis 2017, l’ardoise haut de gamme d’Apple a accueilli de nombreuses nouveautés sur ce terrain, avec par exemple l’ajout de la technologie ProMotion (permettant à l’écran d’osciller entre 24 et 120 Hz de manière dynamique, en fonction des contenus affichés). En 2021, l’iPad Pro de 12,9 pouces passait en outre à la technologie d’affichage mini-LED afin de gagner en qualité d’image et notamment en contraste.

L’installation d’écrans Oled sur les iPad Pro permettrait néanmoins à Apple d’améliorer sa technologie ProMotion en faisant descendre le taux de rafraîchissement à un minimum de 10 Hz en vue d’économiser plus facilement de l’énergie dans certains contextes d’utilisation. Pour rappel, les iPhone 14 Pro et leur écran Oled peuvent même descendre à 1 Hz seulement au travers de leur mode Always-On. Il n’est pas impossible que la même chose arrive au bout du compte sur les iPad Pro lui aussi.

Apple miserait quoi qu’il en soit sur des dalles Oled un peu plus grandes, offrant à ses prochains iPad Pro une diagonale légèrement rehaussée : 11,1 et 13 pouces respectivement, contre 11 et 12,9 pouces actuellement.

La firme emploierait enfin (notez le conditionnel) des écrans Oled hybrides très fins, reposant sur une combinaison de matériaux flexibles et rigides. Ces dalles permettraient d’aboutir à des iPad Pro légèrement plus fins… mais auraient pour inconvénient d’être plus coûteuses à produire que les écrans mini-LED des iPad Pro actuels. Il faudrait donc s’attendre à une hausse de prix des nouveaux modèles, Apple n’étant pas connu pour rogner sur ses marges.

