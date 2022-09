Samsung TV : toute la gamme 2022 est en promotion chez Boulanger, mais laquelle choisir ?

Pour la rentrée, Samsung a vu les choses en grand avec une vaste campagne de promotions sur ses différents modèles de téléviseurs, y compris les plus récents. Difficile toutefois de savoir où donner de la tête vu le nombre de références concernées.

Samsung est actuellement l’un, si ce n’est le leader sur le marché des téléviseurs. Sa gamme de produits comprend en effet un large éventail de produits aux prestations particulièrement convaincantes, entre design haut de gamme, dalles aux performances excellentes et fonctionnalités connectées poussées.

Alors que le Mondial de football se profile dans quelques semaines, Samsung a décidé de vous aider à changer de téléviseur en proposant jusqu’à 1000 euros de réduction (sous forme d’ODR) sur la très grande majorité de ses modèles. Mais quelle TV est la plus adaptée à vos besoins ou vos envies ? C’est ce que nous allons tâcher de découvrir ensemble.

En quoi consistent les offres de rentrées proposées par Samsung ?

En ce moment, Samsung vous propose de découvrir trois offres de remboursement (ou ODR) différentes, mais fonctionnant sur le même principe :

les 13 jours Lifestyle, qui vous permettent d’économiser jusqu’à 1000 euros sur les téléviseurs The Frame, The Serif ou The Sero entre le 1er et le 13 septembre ;

entre le 1er et le 13 septembre ; l’offre à ne pas manquer qui vous permet d’économiser jusqu’à 1000 euros sur de nombreux téléviseurs QLED, NEO-QLED ou OLED entre le 1er et le 13 septembre ;

entre le 1er et le 13 septembre ; le Super Package Neo QLED 8K qui vous permet d’économiser jusqu’à 500 euros sur les téléviseurs QN700B, QN800B et QN900B jusqu’au 26 septembre.

Dans tous les cas, la marche à suivre est similaire. La première étape consiste à acheter un produit éligible pendant la date de validité de l’opération et dans l’une des enseignes partenaires, dont Boulanger fait partie. Selon le modèle choisi, et la taille de ce dernier, vous pourrez bénéficier d’une réduction allant de 200 à 1000 euros.

Une fois votre achat effectué, il suffit de vous rendre sur le site dédié aux offres de Samsung pour y sélectionner l’offre correspondant à votre produit (« 13 jours Lifestyle », « L’offre à ne pas manquer » ou « Super Package Neo QLED 8K ») et à remplir le formulaire de participation avec les informations et les pièces justificatives ad hoc, et ce, avant le 13 ou le 26 octobre de cette année. Si votre dossier est complet, le remboursement sera directement versé sur votre compte dans un délai de 4 semaines.

The Frame, The Serif ou The Sero : apportez une touche de design à votre intérieur

Samsung est connu et reconnu pour la qualité des dalles qu’il propose sur ses téléviseurs. La très grande majorité de ses écrans se démarque en effet par une image limpide, lumineuse, et dotée d’un excellent contraste. Mais ce n’est pas là le seul atout dans la manche du constructeur qui propose aussi des téléviseurs à l’esthétique léchée, originale même, pensés pour s’intégrer, voire disparaître, dans votre intérieur.

Le modèle le plus connu dans cette série reste sans conteste The Frame, un téléviseur capable de se faire passer, littéralement, pour un tableau. Il dispose en effet d’un châssis capable d’accueillir sur son pourtour un cadre (personnalisable qui plus est) ainsi qu’une fonctionnalité intégrée permettant d’afficher les œuvres d’art de votre choix lorsqu’il est en veille.

La compatibilité avec le boitier de connexion déporté One Connect permet aussi de faire disparaître la plupart des fils de manière à véritablement donner l’illusion que The Frame est un tableau suspendu dans votre salon. Et pour cette version 2022, Samsung a encore amélioré son concept en dotant la nouvelle cuvée de The Frame d’un écran mat du plus bel effet.

Pour cette offre de rentrée, Samsung vous propose d’économiser 200 euros sur les modèles The Frame (2022) 43, 50, 55 et 65 pouces, 400 euros sur le modèle 75 pouces et 1000 euros sur le modèle 85 pouces.

Avec The Serif, Samsung a adopté une tout autre approche en faisant appel à deux designers français, Ronan et Erwan Bouroullec. Leur idée ? Concevoir un téléviseur épuré, capable de s’intégrer n’importe où sans faire apparaître la moindre connectique disgracieuse. Pour ce faire, ils ont créé un téléviseur en forme de “I” majuscule renversé qui, au-delà de l’aspect purement esthétique, s’avère très pratique.

Cela permet d’une part de stabiliser l’écran lorsqu’il n’est pas sur ses pieds, de manière à le poser sur n’importe quel meuble, et d’autre part d’accueillir de petits bibelots sur la partie supérieure, de manière à l’intégrer de manière naturelle dans un salon. Sur un principe équivalent à celui de The Frame, The Serif dispose d’un mode Ambiant capable d’afficher vos photos, un décor ou des informations de votre choix.

The Serif bénéficie actuellement d’une réduction de 400 euros sur les modèles 43, 50, 55 et 65 pouces.

The Sero est sans doute l’écran le plus conceptuel du lot puisqu’il s’agit d’un écran rotatif, capable de passer du mode portrait au mode paysage en un tournemain. Pensé pour être le compagnon privilégié de votre smartphone, il vous permet de consommer vos contenus dans leur format original, et ce, quel qu’il soit grâce à sa compatibilité avec AirPlay, Samsung SmartThings ou Tap View.

L’autre point fort de cet écran réside dans son pied qui abrite un système de son complet, puissant et surtout, invisible. Son écran mat et le mode Ambiant lui permettent aussi de se camoufler aisément dans votre intérieur, notamment lorsqu’il est dans sa position verticale.

Si The Sero bénéficie aussi de cette promotion, seul le modèle 43 pouces bénéficie d’une réduction. Elle s’élève toutefois à 600 euros, ce qui vous permet de l’obtenir à 1090 euros.

Sobriété et efficacité : découvrez la gamme Neo QLED

Avec la gamme Neo QLED, Samsung nous propose des téléviseurs parmi les meilleurs du marché dans leur catégorie. Leurs atouts ? Des dalles d’excellentes factures qui proposent un joli contraste, des fonctionnalités connectées particulièrement évoluées et un design aussi sobre qu’efficace.

Ajoutez à cela une fiche technique tirant pleinement parti des dernières avancées technologiques et vous obtenez un téléviseur presque parfait, quelle que soit son utilisation. Seule différence entre les différentes références de la gamme Neo QLED : la luminosité maximale. En résumé, voici les points forts des téléviseurs de la gamme Neo QLED :

Une image précise et lumineuse. Grâce à la technologie Quantum Mini LED, ces téléviseurs Neo QLED bénéficient d’une image précise, détaillée, et surtout, d’une jolie luminosité.

Une TV connectée pleine de ressource. grâce à l’OS maison, Tizen, les téléviseurs QN Samsung proposent une expérience connectée complète comprenant aussi bien les applications de vos services de SVoD préférés ou les principaux assistants vocaux (Bixby, Alexa, Google).

Un véritable compagnon pour les joueurs. D’une part, grâce à la présence d’un port HDMI 2.1 qui permet aux téléviseurs QN d’afficher des images en 4K à 120 fps avec les consoles de jeux compatibles.

D’autre part, les téléviseurs de cette gamme bénéficient aussi du Gaming Hub une plateforme de jeu intégrée permettant de jouer en streaming simplement grâce à des services comme le Xbox GamePass, GeForce NOW ou Google Stadia.

Une expérience sonore immersive. Ces téléviseurs possèdent un système de son complet doté de six canaux et compatible avec la technologie Dolby Atmos.

L’opération promotionnelle actuelle vous permet de découvrir les téléviseurs QN85B 55, 65, 75 et 85 pouces avec une réduction allant de 200 à 1000 euros.

Les écrans QN90B sont pour leur part disponibles avec une réduction de 200 euros pour les modèles 43, 50 et 55 pouces, tandis que les modèles 65 et 75 pouces bénéficient respectivement de 400 et 600 euros de réduction.

Quant au modèle QN95B, c’est une réduction de 600 euros qui est appliquée aux modèles 55 et 65 pouces, et une réduction de 1000 euros sur les modèles 75 et 85 pouces.

Samsung QD-OLED S95B : un choix lumineux

Et si vous souhaitez aller un cran plus loin, et bénéficier du nec plus ultra de la 4K, Samsung vous propose le S95B, doté d’un tout nouvel écran QD-OLED qui offre une image encore plus impressionnante que les téléviseurs de la gamme Neo QLED. Comment ? Et bien grâce à une toute nouvelle technologie OLED disposant de 8,3 millions de pixels auto-émissifs qui génèrent un pic de luminosité plus important.

Et la luminosité est un point clef en matière de qualité de l’image. Cela permet à cet écran de proposer une image 4K HDR extrêmement précise, avec des noirs purs et un contraste profond, tout en affichant des couleurs plus vives. Son processeur Neural Quantum 4K permet aussi d’améliorer les couleurs, les contrastes et les détails pour une image extrêmement fidèle à la réalité.

En ce moment, le S95B de Samsung bénéficie d’une ristourne de 400 euros, et ce, sur la version 55 ou 65 pouces.

Neo QLED et 8K : optez pour l’image du futur avec Samsung

La 4K, c’est bien. Mais la 8K, c’est le futur. Et Samsung l’a bien compris avec les derniers modèles de sa gamme Neo QLED. Les séries 700B, 800B et 900B proposent actuellement ce qui se fait de mieux, ou presque, en matière de qualité d’image grâce à la technologie Quantum Mini LED qui les équipe. Avec plus de 33 millions de pixels, ces écrans Neo QLED sont capables d’afficher une définition 4 fois supérieure à la 4K UHD, le tout avec une profondeur et une précision inégalée.

La technologie Quantum HDR 32x, le HDR10+ et le travail effectué par le Neural Quantum Processor Lite 8K permettent d’obtenir une image riche aux couleurs vive et au contraste profond, dont les moindres détails sont visibles. Pour ne rien gâcher, et gamme Neo QLED oblige, ces écrans 8K profitent pleinement des avantages des derniers écrans Samsung tels que la compatibilité avec les principaux assistants vocaux, le Gaming Hub ou bien les fonctionnalités connectées offertes par la dernière version de Tizen.

Grâce au Super package Neo QLED 8K, vous pourrez économiser 200 euros sur les modèles QN700B 55 et 65 pouces, ou 500 euros sur le modèle 75 pouces.

Cette offre vous permettra aussi de réaliser une économie de 500 euros sur les modèles 65, 75 et 85 pouces de la série QN800B.

Enfin, sachez que la série QN900B bénéficie, elle aussi, de 500 euros de réduction sur ses modèles 65, 75 et 85 pouces.