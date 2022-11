TV OLED 4K : les superbes téléviseurs de Samsung sont de retour en promotion chez Boulanger

Barre de son offerte et jusqu’à 300 euros de remise… En cette fin d’année, Boulanger multiplie les cadeaux lors de l’achat d’un téléviseur Samsung OLED.

Déjà une référence en matière de smartphones, Samsung s’en sort aussi avec brio lorsqu’il s’agit de concevoir des téléviseurs de grande qualité. Des écrans OLED ou QLED qui ne manquent pas d’offrir une superbe image, tant pour regarder un film, une compétition sportive que pour jouer aux derniers jeux AAA.

S’ils sont disponibles dans de nombreux formats, les TV Samsung ont aussi l’avantage d’afficher un prix réduit. Boulanger profite en effet de l’automne pour lancer des promotions sur les meilleures dalles. Via un combo mêlant remise immédiate et offre de remboursement, l’enseigne propose :

Boulanger offre également une barre de son HW-B650 pour l’achat d’un téléviseur Samsung QLED 65Q82B. Et si ce n’est qu’une barre de son qu’il vous faut, l’enseigne met en place la possibilité d’étaler son prix sur 10 mois. Un système qui concerne de nombreuses références telles que les Samsung Q800B, Q990B, S800B ou encore S801B.

Le TV Samsung OLED 55S95B à 1 690 euros

Le TV Samsung OLED 55S95B est le premier téléviseur de la marque à utiliser la technologie QD-OLED. Le but ? Associer les avantages des Quantum Dots, qui se chargent des couleurs, avec ceux des pixels auto-émissifs organiques, dédiés aux noirs et à la fluidité de l’image. Et le résultat est là puisque l’image du TV Samsung OLED 55S95B est tout simplement magnifique, comme a pu le constater la rédaction dans son test. Sa dalle de 55 pouces délivre une image en 4K (3840 x 2160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les angles de vues sont excellents, vous flattant la rétine où que vous vous trouviez.

Histoire de vous éviter de fouiller dans les menus pour régler tous les paramètres, ce téléviseur propose un mode Filmmaker, qui offre le meilleur rendu global possible. Les joueurs ne sont pas oubliés puisque le mode jeu du téléviseur réduit considérablement l’input lag.

Côté connectiques, on déniche 4 ports HDMI 2.1, 2 prises USB, 1 port Ethernet, une entrée satellite, une entrée antenne et 1 slot PCMCIA. L’audio est assuré par un système 2.2.2 canaux de 60 watts. Celui-ci garantit un son Dolby Atmos très enveloppant.

Habituellement vendu 1 990, le TV 4K Samsung OLED 55S95B de 55 pouces tombe à 1 690 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros et une offre de remboursement de 200 euros supplémentaires.

Ce téléviseur se décline aussi dans une version 65 pouces. On retrouve tous les points forts de son petit frère, à savoir une dalle magnifique, une puissante puce Neo Quantum Processor 4K et une interface Tizen particulièrement ergonomique. Seules ses dimensions changent… Et son prix.

En temps normal, le TV Samsung OLED 65S95B est proposé à 2 990 euros. Cependant, Boulanger vous permet d’appliquer une ODR de 300 euros, ce qui fait tomber ce téléviseur à 2 690 euros.

TV Samsung QLED 65Q82B à 1 490 euros

Voici un téléviseur qui cache bien son jeu. Car si le TV Samsung QLED 65Q82B est le moins cher de notre sélection, il n’en reste pas moins un excellent écran de 65 pouces. Et pour cause, sa définition 4K vous permet de jouir d’une image de qualité, surtout que ce téléviseur offre des contrastes infinis, un bon rendu colorimétrique et une très belle luminosité. D’autant que ses bordures sont quasi-inexistantes, afin de garantir une surface d’affichage optimale.

Au niveau audio, les haut-parleurs intégrés s’appuient sur une puissance confortable de 60 Watts. La connectique est composée de 4 ports HDMI 2.1, une prise Ethernet, une sortie optique, un slot PCMCIA et 2 ports USB. On retrouve l’interface Tizen, très simple à utiliser et riche en applications. Là encore, un mode jeu est disponible dans les paramètres pour régler le téléviseur de manière optimale. Les joueurs peuvent donc enchaîner les parties dans de très bonnes conditions.

Le TV Samsung QLED 65Q82B est vendu 1 490 euros chez Boulanger dans sa version 65 pouces. Ici pas d’ODR, mais une barre de son Samsung HW-B650 offerte pour l’achat de ce téléviseur. Un joli cadeau de 400 euros qui vous permet de transformer ce TV en home cinema à moindre coût.