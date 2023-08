Pendant quelques jours, les meilleurs TV LG OLED 4K profitent de belles remises chez Darty

Le 8 septembre sonnera le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby. Pour marquer l'évènement, Darty réduit le prix des meilleurs téléviseurs LG. Voici notre sélection des plus belles offres à saisir en cette rentrée.

À quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, Darty met à l’honneur les TV 4K de la marque LG et propose de belles remises sur certaines références phares du constructeur. Nous avons repéré pour vous les offres à ne surtout pas manquer :

le TV LG OLED EVO 65G3 est à 2 299 euros ;

le TV LG OLED EVO 48C3 est à 1 699 euros ;

le TV LG 86UR81 bénéficie d’une forte réduction chez Darty.

LG OLED EVO 65G3 : un téléviseur design et ultra-lumineux

Non, s’offrir une grande télévision ne nécessite plus de gâcher la décoration minimaliste de votre salon sur laquelle vous avez passé tant de temps. Le téléviseur LG OLED EVO 65G3 lancé en janvier dernier en est la preuve. Avec son élégant design « tableau » et son accroche murale invisible, ce téléviseur sait se fondre discrètement sur un mur, pour ne faire qu’un avec ce dernier.

Mais LG ne s’est pas contenté de soigner uniquement sa conception. Le LG EVO 65G3 a aussi été salué par la presse pour sa qualité d’affichage et a d’ailleurs obtenu la note de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid. Basé sur la technologie OLED EVO et sur le nouveau processeur α9 AI 4K Gen6, ce téléviseur offre une luminosité remarquable pour TV OLED.

Pour une session cinéma réussie, ou pour plonger au cœur des meilleures rencontres de la Coupe du monde de rugby, inutile donc de fermer volets et rideaux quand le soleil traverse la fenêtre. C’est d’autant plus vrai que le TV EVO 65G3 revêt un puissant antireflet. Côté audio, LG a aussi mis le paquet. La marque coréenne a opté pour de puissants haut-parleurs 4.2 de 60 W compatibles Dolby Atmos et DTS:X. Vous recherchez un son encore plus intense ? Le TV peut s’harmoniser en un instant avec les barres de son LG grâce à la technologie WOW Orchestra.

Et si vous n’avez que faire du sport et préférez une bonne séance de gaming, le LG OLED EVO 65G3 a tout ce qu’il faut. Ce modèle embarque 4 ports HDMI 2.1 et offre une compatibilité avec les technologies VRR G-Sync, ainsi que FreeSync, pour la fluidité de l’image. Le fabricant promet des sessions de jeu en Dolby Vision 4K à raison de 120 images par seconde et un temps de réponse d’à peine 0,1 ms.

Ce téléviseur LG qui embarque le meilleur des technologies de la marque est actuellement disponible chez Darty à 2 299 euros.

LG OLED EVO 48C3 : le bon compromis à prix doux

Si les TV LG OLED EVO C3 empruntent de nombreuses caractéristiques à la série G3, ils sont néanmoins plus abordables. Le modèle de 48 pouces est d’ailleurs disponible à 1 699 euros.

Pour autant, LG ne fait l’impasse ni sur la dalle OLED, ni sur la 4K UHD, ni sur le processeur α9 4K Gen6. Un tel équipement lui permet d’afficher avec une belle luminosité, même si elle s’avère moins puissante que sur les G3. Et comme ces derniers, le TV LG EVO 48C3 est compatible à la fois avec le Dolby Vision IQ et le HDR10 Pro. LG promet donc une image de très grande qualité avec des noirs profonds, ainsi que des couleurs riches et intenses.

La partie son n’est pas non plus en retrait sur ce TV doté d’un système audio 2.2 de 40 W certifié Dolby Atmos et DTS:X. Et sans surprise, ce modèle se synchronise, lui aussi, facilement avec les barres de son LG grâce à WOW Orchestra.

Côté gaming, LG a là encore repris la même recette que sur les G3 avec, au programme, la présence de 4 ports HDMI 2.1, la prise en charge du G-Sync et du FreeSync pour la fluidité, la compatibilité Dolby Vision 4K à 120 images par seconde, et surtout le taux de réponse de 0,1 ms.

Sa fiche technique solide et sa conception ultralégère de 14,9 kg lui ont valu d’obtenir l’excellente note de 9/10 lors du test mené par Frandroid. C’est sans conteste le meilleur rapport technologies prix de LG.

LG 86UR81 : 86 pouces pour être comme au cinéma

Pour profiter de chaque action du XV de France sans perdre le moindre détail, Darty propose le téléviseur LG 86UR81. Doté d’un puissant processeur α7 AI 4K Gen6 et d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, cet immense téléviseur LED de 86 pouces offre une image fluide, nette et détaillée en toutes circonstances.

La puissance du processeur permet même d’upscaler en 4K UHD tous les programmes initialement disponibles en Full HD. Même dans vos séquences rétro pour regarder les films et séries qui ont marqué votre enfance, vous bénéficiez d’une image de haute qualité. En complément, le LG 86UR81 est aussi compatible avec le HDR10 Pro, source de couleurs plus vives et plus réalistes.

Si ce téléviseur est parfaitement calibré pour visionner du sport, celui-ci l’est tout autant pour le gaming. LG l’a équipé de deux ports HDM 2.1 et d’un optimiseur de jeu, chargé de paramétrer instantanément et automatiquement les réglages en fonction du jeu lancé. Pour aller encore plus loin, le LG 86UR81 est compatible avec la plateforme de cloud gaming GeForce Now. En quelques clics, vous pouvez alors retrouver tous vos jeux, sans avoir besoin de raccorder systématiquement votre PC ou votre console.

LG a aussi pensé à tous ces jours où vous souhaitez simplement découvrir de nouveaux contenus confortablement installé depuis votre canapé. Grâce à la nouvelle interface WebOS 23, le TV vous propose des suggestions en fonction de vos derniers visionnages et de vos récentes requêtes. Vous pouvez d’ailleurs parcourir l’écran d’accueil et lancer le programme de votre choix simplement, soit avec la « magic remote », qui transforme la télécommande en pointeur, soit par commande vocale.

Darty vous permet d’obtenir ce monumental TV haut de gamme à 1 599 euros.