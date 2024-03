Cette technologie pourrait marquer la fin du burn-in sur les écrans Oled

Le phénomène de marquage sur les téléviseurs et écrans Oled reste présent, mais bien mieux géré par les constructeurs. Et cette nouvelle façon de concevoir les dalles, encore en phase de concept, pourrait encore en réduire le risque.

Les téléviseurs et écrans Oled envahissent le marché avec les avantages qui viennent avec : un contraste infini, des noirs profonds et une justesse chromatique parfois bien supérieure à leurs homologues LCD. Mais l’Oled reste cependant à la traine sur plusieurs aspects, comme la luminosité et évidemment le risque de marquage (burn-in) de ce type de dalle.

Ce phénomène est cependant bien moindre à ce qu’il était auparavant, notamment parce que la technologie arrive à maturité et que les constructeurs implémentent différentes fonctionnalités comme le rafraîchissement de pixels et les cycles de compensation.

Le marquage reste cependant un risque qui peut faire fuir de nombreux clients potentiels qui pourraient privilégier le LCD par sérénité d’esprit. Mais une nouvelle manière de penser les écrans Oled pourraient réduire encore plus les cas de burn-in à l’avenir.

Repenser la diode bleue des écrans Oled

Deux chercheurs de l’université de Cambridge ont visiblement un début de solution à l’épineux problème du marquage sur les dalles Oled. Dans un papier publié sur le journal scientifique Nature (via Tom’s Hardware), les deux auteurs se sont concentrés sur l’une des causes majeures du phénomène, les diodes bleues.

Pour schématiser, chacun des sous-pixels d’une dalle Oled est soutenu par un calque de cellules émissives qui sont blanches pour le WOLED de LG Electronics et bleues pour la technologie QD-Oled de Samsung Display. C’est ainsi que chacun des pixels de l’écran émet de la lumière qui sera retranscrite en couleur par l’ensemble des sous-pixels qui le composent.

Or, les diodes bleues seraient les plus instables dans le fonctionnement d’un téléviseur Oled et peuvent accélérer l’usure de ces dalles et notamment leur marquage. C’est aussi pour cette raison que les modèles QD-Oled, avec leur calque émissif bleu, sont pour le moment un peu plus sensibles au burn-in.

Réduire les coûts de fabrication

Mais cela pourrait changer avec cette nouvelle manière plus économique de concevoir cette cellule émissive bleue, comme le précise le co-auteur du papier Dr Daniel Congrave :

Nous avons conçu une molécule qui nous a permis de simplifier la couche émissive du pixel bleu en la réduisant à deux composants seulement, tout en conservant une efficacité élevée, ce qui pourrait contribuer à réduire les coûts.

Concrètement, il s’agirait d’isoler ces émetteurs bleus dans « bandes isolantes en alkylène » pour « réduire la consommation d’énergie » de nos dalles Oled, avec pour effet de bord d’améliorer sensiblement la « pureté des couleurs » grâce à la finesse de cette nouvelle molécule.

Et cette simplification du calque émissif pourrait réduire les coûts de constructeur des dalles Oled, notamment pour les écrans de PC qui reste encore bien plus onéreux que les téléviseurs. Mais on ne voudrait pas donner trop de faux espoirs, cette technologie n’est pour l’instant qu’au stade de preuve de concept, et rien n’est assuré quant à son implémentation dans nos téléviseurs.