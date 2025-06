HDMI 2.2 enfin terminé : bienvenue dans l’ère du 96 Gbps et de la 16K

Six mois après son annonce , HDMI 2.2 dévoile sa fiche technique définitive. La nouvelle norme double la bande passante à 96 Gbps et prend en charge des définitions allant jusqu’à la 16K, avec des câbles obligatoirement certifiés ULTRA96.

Le HDMI Forum a publié les caractéristiques complètes de la norme HDMI 2.2, six mois après sa première annonce en janvier.

Cette nouvelle version double la bande passante de son prédécesseur, passant de 48 à 96 Gbps, et ouvre la voie à des définitions stratosphériques comme la 16K à 60 images par seconde. Les premiers câbles certifiés, obligatoirement étiquetés « ULTRA96 », devraient arriver prochainement sur le marché.

Cette évolution était attendue depuis longtemps. Avec l’explosion du contenu 8K et l’émergence du 12K dans certains domaines pro, HDMI 2.1 commençait à tirer la langue. Faire passer de la 8K à 120 Hz est un défi, ce qui force souvent à des compromis sur l’image. HDMI 2.2 règle définitivement ce problème.

Beaucoup de débits

HDMI 2.2 repousse drastiquement les limites techniques. La norme prend en charge la résolution 12K à 120 images par seconde, soit quatre fois la définition de la 4K actuelle avec la même fluidité. Plus impressionnant encore, elle permet la transmission de contenu 16K à 60 Hz, une résolution qui dépasse largement ce que l’œil humain peut distinguer sur les écrans domestiques actuels.

Pour les définitions plus terre-à-terre, les améliorations restent impressionnantes. La 8K à 60 Hz fonctionne désormais en format couleur 4:4:4 sans compression. La 4K peut grimper jusqu’à 240 Hz dans ce même format, de quoi faire saliver les gamers les plus exigeants.

Les chiffres donnent le vertige : 4K en 480 Hz, 8K en 240 Hz, et même 10K en 120 Hz.

Et ce câble prend en charge les profondeurs couleur de 10 et 12 bits, ce qui permet des dégradés plus fins et des couleurs plus riches.

L’étiquetage ULTRA96 devient obligatoire

Le HDMI Forum tire les leçons des confusions passées autour de la certification des câbles. Tous les câbles HDMI 2.2 devront obligatoirement porter la mention « ULTRA96 » pour garantir leur compatibilité avec la bande passante maximale de 96 Gbps. Cette obligation vise à éviter les achats de câbles qui ne tiendront pas leurs promesses.

Le processus de certification sera rigoureux. Le HDMI Forum testera chaque longueur de câble pour s’assurer de sa conformité aux attentes. Cette approche méthodique contraste avec les pratiques parfois approximatives du marché actuel, où certains câbles « HDMI 2.1 » peinent à délivrer leur débit théorique sur de longues distances.

L’étiquetage obligatoire simplifiera considérablement les achats pour les consommateurs. Fini les comparaisons fastidieuses de spécifications techniques : la présence du label ULTRA96 garantira la compatibilité avec les appareils HDMI 2.2 les plus exigeants.

Une synchronisation audio-vidéo repensée

HDMI 2.2 introduit le Latency Indication Protocol (LIP), une fonctionnalité qui améliore significativement la synchronisation audio-vidéo. Cela sera utile dans des configurations complexes incluant des récepteurs AV, des barres de son ou des systèmes home-cinéma multi-composants.

Le problème de désynchronisation audio-vidéo touche depuis longtemps les installations audiovisuelles avancées. Chaque appareil dans la chaîne ajoute sa propre latence, ce qui créé un décalage perceptible entre l’image et le son. Le LIP permet aux appareils de communiquer leurs latences respectives et d’ajuster automatiquement la synchronisation.

Cette fonctionnalité bénéficiera également aux gamers. Dans les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte, une synchronisation parfaite entre l’affichage et l’audio peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

TV, projecteurs, consoles, cartes graphiques et lecteurs multimédias devront s’adapter à ces nouvelles capacités. Les fabricants bossent déjà sur les premières implémentations, avec des lancements prévus dans les prochains mois.