TCL lance sa Series 6, un téléviseur MiniLED 4K et 120 Hz, certifié THX

Relativement abordable, technologiquement intéressante et taillée pour la prochaine génération de consoles de salon, la nouvelle Series 6 du chinois TCL arrive aux États-Unis avec des quantum-dots... couplés à un rétroéclairage MiniLED.

Disponibles dès à présent chez les revendeurs américains, la Series 6 de TCL peut faire valoir de nombreux points forts. Au menu de ce nouveau téléviseur, un design dans l’air du temps, une dalle QLED à rétroéclairage MiniLED, un rafraîchissement 120 Hz et un mode gaming certifié THX, le tout pour un prix de départ de 650 dollars (552 euros hors taxes) pour le modèle de 55 pouces. Toujours aux États-Unis, TCL propose dès à présent des versions 65 et 75 pouces pour sa Series 6, aux prix respectifs de 900 dollars (environ 765 euros HT) et 1400 dollars (1190 euros HT).

TCL veut démocratiser le MiniLED

Le principal atout de cette Series 6 est de combiner une dalle 4K équipée de Quantum Dots (QLED) à un rétroéclairage MiniLED. Ce dernier permet un très bon contraste et une excellente uniformité des noirs sur l’ensemble de la surface d’affichage. Sans tout à fait égaler l’OLED, la technologie MiniLED offre une expérience visuelle considérablement améliorée par rapport aux téléviseurs à rétroéclairage LED traditionnel, et ce grâce à 240 zones de rétroéclairage contrôlées individuellement (local dimming) sur la Series 6 55 pouces.

La Series 6 supporte en parallèle un rafraîchissement 120 Hz. Cette fonctionnalité devrait prendre tout son sens lors du lancement des PlayStation 5 et Xbox Series X, attendues cet automne. Pour les joueurs, TCL a par ailleurs travaillé avec l’américain THX pour proposer le premier mode gaming certifié THX du marché. Nous avions déjà abordé cette fonctionnalité dans un précédent article.

Notons également la présence de 4 ports HDMI et du logiciel Roku, ce qui devrait éviter aux utilisateurs américains l’achat d’une clé de streaming. La Series 6 supporte enfin ce que TCL appelle le HDR Pro Pack. Ce « pack » regroupe les normes HDR10, Dolby Vision et HLG.

En marge de ce nouveau téléviseur milieu de gamme, TCL lance aussi sa Series 5. Castrée de certaines fonctionnalités, cette lignée de téléviseurs QLED 4K fait l’impasse sur le rétroéclairage MiniLED, pour du local dimming 40 zones sur le modèle 50 pouces, proposé à 400 dollars outre-Atlantique. Il faut aussi se contenter d’un balayage à 60 Hz seulement. Des modèles 55 et 65 pouces sont également annoncés pour 450 et 630 dollars respectivement. On y trouve cette fois jusqu’à 56 zones de rétroéclairage.

Mise à jour : Suite à nos échanges avec TCL France, il s’avère que les téléviseurs Series 6 et Series 5 sont pour l’heure exclusivement réservés au marché nord américain. Une bien triste nouvelle au regard des caractéristiques techniques de ces produits, et de leur positionnement agressif sur le marché.