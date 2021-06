Euro 2020 : le pack Canal+ et beIN Sports est en promotion pour ne rien manquer de l’évènement

Juste à temps pour l'Euro 2020 de football, Canal+ et beIN Sports s'associent pour proposer un pack dédié aux fans de sport. Contre 29,99 euros par mois, cette offre donne accès aux plus grandes compétitions sportives, dont tous les matchs de l'Euro 2020.

Choisir à quelles chaînes de sport s’abonner à toujours été un casse-tête pour les fans de compétitions sportives. Les diffusions de ces compétitions sont bien souvent réparties sur plusieurs chaînes, ce qui fait vite grimper la facture pour qui ne souhaite rien rater. Mais depuis quelques jours, Canal+ propose une offre comprenant l’essentiel du sport pour les années à venir, et à un prix attractif.

Jusqu’au 11 juillet, vous pouvez en effet souscrire simultanément à Canal+ et beIN Sports à un tarif très préférentiel. En combinant ces deux services, vous vous retrouvez alors avec une offre particulièrement adaptée aux fans de sports. Vous pouvez ainsi voir en clair l’intégralité des matchs de l’Euro, la prochaine Ligue des Champions ou encore le championnat de Formule 1.

Le pack comprenant Canal+ et beIN Sports est proposé à 29,99 euros par mois au lieu de 36,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Canal+ offre également 50 euros de remboursement sur les premières factures aux lecteurs de Frandroid qui passent par notre lien. Enfin, Canal+ vous permet d’essayer l’offre pendant un mois, si vous décidez de vous rétracter avant l’engagement de 24 mois.

Canal+ avec beIN Sports : l’offre ultime pour les fans de sport

Il a souvent été difficile pour les fans de sport de trouver une offre capable de leur proposer le plus de compétitions sportives possible à un prix raisonnable. Avec l’association de Canal+ et beIN Sports, ils ont enfin un pack à la hauteur de leur passion.

Après un an de décalage, l’Euro 2020 de football bat son plein. Mais voilà, sur la totalité des matchs de la compétition, seuls quelques-uns sont diffusés en clair à la télévision. Pour ne rater aucune miette de cet évènement sportif, un abonnement à beIN Sports est indispensable. En effet, beIN Sports est la seule chaîne de télévision française à diffuser absolument toutes les rencontres de l’Euro 2020, des matchs de poule jusqu’à la finale qui se tiendra le 11 juillet. C’est également beIN Sports qui diffusera les championnats anglais, allemands et espagnols ainsi que la Ligue 2 française lors de la prochaine saison.

Canal+ diffuse également son lot de compétitions sportives. C’est par exemple Canal+ qui diffuse tout le championnat de Formule 1. Ce dernier a beaucoup gagné en popularité depuis la série Formule 1 : Pilotes de leur destin proposée sur Netflix.

Enfin, Canal+ et beIN Sports se partageront les matchs de la prochaine Ligue des Champions, la prestigieuse coupe où s’affronte les plus grands clubs européens.

MyCanal : l’atout de l’offre Canal+

En complément du traditionnel décodeur à brancher sur un téléviseur, Canal+ dispose également d’une application particulièrement complète. Elle s’appelle MyCanal, et elle fait profiter de votre offre Canal+ depuis presque n’importe quel appareil qui profite d’un écran et d’une connexion à Internet. Vous pouvez ainsi l’installer sur toutes les box des fournisseurs d’accès à internet, directement sur votre téléviseur connecté, sur votre smartphone ou tablette iOS ou Android, sur les PC Windows (sur Mac, cela passe par le navigateur) ou encore sur les Xbox et PlayStation.

En plus de proposer naturellement les contenus Canal+ en live et en replay, MyCanal fonctionne également comme une plateforme regroupant un certain nombre de services, gratuits ou payants. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les chaînes de la TNT directement depuis cette application. Mais c’est aussi le cas des options, comme beIN Sports. C’est-à-dire que toutes les chaines de beIN Sports, ainsi que les replays des programmes sont visibles directement depuis l’application MyCanal. C’est aussi le cas de Disney+, Netflix ou encore OCS si vous souscrivez à ces services depuis Canal+, mais le fonctionnement de MyCanal est un peu différent dans ces cas-là. Au final, MyCanal permet d’accéder à tous les contenus qui sont disponibles pour l’utilisateur, depuis une seule et même plateforme.

Enfin, l’application MyCanal affiche aussi un certain nombre d’options qui raviront les fans de sports. Contrairement à la télévision traditionnelle et linéaire, l’utilisateur de MyCanal peut avoir accès à des informations complémentaires sur son écran. Par exemple, le mode Expert en Formule 1 comprend une option multicam, un classement en temps réel des pilotes ou encore les temps forts du grand prix. Pour le foot, ce même mode permet d’obtenir des statistiques en temps réel, le classement ou encore une fois les temps forts du match.

Canal+ et beIN Sports en promotion

Grâce à la combinaison de l’abonnement Canal+ et beIN Sports, les fans de compétitions sportives ont enfin un bouquet télévisé qui regroupe les meilleures compétitions sportives. Du foot à la moto en passant par la Formule 1, ce pack propose parmi les plus belles compétitions du moment.

Jusqu’au 11 juillet, soit le dernier jour de l’Euro 2020, le pack Canal+ et beIN Sports est en promotion. L’abonnement passe ainsi au prix de 29,99 euros (au lieu de 36,99 euros) avec un engagement de 24 mois. En complément, Canal+ rembourse 50 euros sur les premières factures pour les lecteurs de Frandroid qui utilisent notre lien. Et si vous avez d’abord besoin d’être convaincu par ce service, vous pouvez l’essayer pendant un mois avant de demander la résiliation.