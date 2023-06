Avec ses nouveaux vidéoprojecteurs, Hisense veut mettre au placard votre téléviseur

Sommes-nous arrivés à la fin du règne du téléviseur dans nos salons ? Le rectangle noir qui siège au centre de nos séjours est désormais concurrencé par des vidéoprojecteurs comme ceux de Hisense.

Hisense est un acteur immanquable du marché des vidéoprojecteurs. Son produit star ? Le Laser TV, un appareil hybride qui emprunte autant au téléviseur qu’au vidéoprojecteur. Cette année, le constructeur enrichit sa gamme avec deux nouveautés : les Laser Cinema et les Smart Mini projecteurs. Deux nouvelles familles de produits qui viennent compléter l’offre d’Hisense.

À peine lancé, le Hisense L5HD avec son écran de 100″ bénéficie déjà d’une remise de 300 euros via une offre de remboursement. De quoi faire passer son tarif sous la barre des 3 000 euros.

Hisense Laser TV et Cinema : entre TV et vidéoprojecteur

Vous hésitiez entre un téléviseur et un vidéoprojecteur pour équiper votre salon ? Avec ses produits Laser Cinema et TV, Hisense propose un entre-deux parfait.

Ces vidéoprojecteurs ultra courte focale se placent à quelques centimètres du mur de projection, et peuvent afficher une taille d’écran jusqu’à 130″, avec une définition 4K. De quoi profiter d’une diagonale d’écran deux fois plus grande que les TV traditionnels, projetée par un appareil compact et discret. D’autant qu’ils sont très silencieux, avec un bruit ne dépassant pas les 26 dB selon le constructeur.

Grâce à l’interface connectée VIDAA, vous n’aurez pas besoin non plus de connecter une multitude d’appareils au vidéoprojecteur pour profiter des contenus que vous avez l’habitude de consommer. Des applications comme Netflix, YouTube, Disney+ ou encore MyCanal sont être installées directement sur l’appareil. Mieux, la compatibilité AirPlay 2 permet de diffuser vos contenus depuis des appareils Apple vers le vidéoprojecteur sans aucune connexion filaire. La praticité est au rendez-vous.

Grande diagonale et qualité d’image optimale

La taille de l’image ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Chez Hisense, les vidéoprojecteurs Laser sont compatibles avec les normes les plus en vue de 2023. Les Hisense PL1 et L5HD profitent des certifications Dolby Vision HDR10, HLG et Dolby Atmos, et en 4K s’il vous plaît. Le combo parfait pour une expérience cinéma à la maison.

Alors, quelles sont les différences entre les Hisense L5HD et PL1 ? Le premier est un Laser TV. Comprenez par là qu’il est vendu avec son écran de projection de 100 ou 120 pouces. Une solution clés en main pour profiter de la meilleure qualité d’image et d’une expérience très semblable au téléviseur.

Le Hisense PL1, lui, est un Laser Cinema. Ici, pas d’écran de projection, ce qui permet d’afficher une diagonale d’image de votre choix comprise de 80 à 120 pouces selon le recul. Une solution plus flexible, puisqu’elle permet de déplacer son vidéoprojecteur ou de diffuser l’image sur un mur blanc ou utiliser votre propre écran de projection.

Dans les deux cas, les appareils intègrent un tuner TV ainsi que des prises HDMI 2.1 et USB 3.0. Vous pouvez ainsi brancher tous vos appareils à votre Laser Hisense, lecteur Blu-ray et consoles nouvelles générations en tête. Tout est fait pour ne pas déstabiliser les habitués des téléviseurs.

Hisense C1 : la nouveauté Hisense de 2023

Pour les plus nomades, Hisense s’apprête à commercialiser un tout nouveau produit dans sa gamme de vidéoprojecteurs Laser : le Hisense C1. Contrairement aux autres modèles présentés, il ne profite pas d’une ultra courte focale. Il faut donc l’espacer de la surface de projection.

Toujours compatible 4K et triple laser, il affiche toutefois un gabarit bien plus compact que les autres modèles Laser de Hisense. L’intérêt ? Vous pouvez facilement le déplacer de votre salon à votre chambre par exemple, pour prolonger vos soirées cinéma où bon vous semble.

D’autant que Hisense a simplifié au maximum son installation. L’alignement de l’écran, la mise au point de l’image et la détection d’obstacle se mettent en route automatiquement à l’allumage. Vous n’avez qu’à placer votre Hisense C1 et l’allumer pour profiter d’une image prête à l’emploi. Celle-ci mesure entre 65 et 300 pouces, selon la distance qui sépare le vidéoprojecteur du mur.

Appareil haut de gamme oblige, le Hisense C1 embarque les technologies phares du constructeur, comme l’interface VIDAA, ou la projection Triple Laser. L’audio embarqué, lui, est assuré par le géant JBL. Le vidéoprojecteur profite alors d’une compatibilité Dolby Atmos, pour une immersion sonore à toute épreuve.

Vidéoprojecteurs Hisense : la gamme 2023 est déjà disponible

Les nouveaux vidéoprojecteurs d’Hisense sont enfin disponibles à la vente, et il y en a pour tous les goûts. Le constructeur chinois propose aussi bien des vidéoprojecteurs compacts pour les petits espaces, que des appareils à ultra courte focale pour animer de grandes surfaces.

Par ailleurs, le Hisense L5H, avec son écran de projection de 100″, est d’ores et déjà en promotion. Grâce à une offre de remboursement de 300 euros, son prix chute à 2 999 euros. De quoi profiter d’un excellent rapport taille d’écran/prix.

Le Hisense PL1, lui, est disponible à partir de 2 299 euros chez des revendeurs tels que la Fnac ou Boulanger.

Attendu pour le mois d’août, le Hisense C1 sera vendu au prix de 2 499 euros.