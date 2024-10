« Le cinéma n’importe où » : on a confié le vidéoprojecteur XGIMI MoGo 3 Pro à un lecteur

Après deux semaines de test du vidéoprojecteur XGIMI MoGo 3 Pro, l’un de nos lecteurs nous délivre ses premières conclusions. Voici ce qu’il retient de ce modèle abordable, que XGIMI décrit comme ultra-compact et clé-en-main.

Début octobre, nous avons confié à l’un de nos lecteurs, Ariele, le vidéoprojecteur XGIMI MoGo 3 Pro. Malgré son tarif contenu de 499 euros, il affiche des promesses ambitieuses mêlant qualité d’image, mobilité et simplicité d’utilisation.

Ariele a pu l’éprouver durant deux semaines dans des conditions et des lieux variés. En intérieur, en extérieur, en famille ou entre amis, il l’a pris en main comme si c’était le sien. Voici ses principaux retours.

« Un vidéoprojecteur bien construit qui laisse immédiatement une impression de solidité »

Les premières impressions laissées par un produit tech sont importantes et souvent représentatives de l’expérience utilisateur qui va suivre. Nous avions au préalable demandé à Ariele de ne pas se renseigner sur le XGIMI MoGo 3 Pro afin de rester le plus objectif possible.

Un unboxing du MoGo 3 Pro révélant un vidéoprojecteur au design soigné et d’une apparente solidité // Source : Ariele

Dès le déballage de l’appareil, son ressenti a été positif :

Le vidéoprojecteur m’a immédiatement semblé de bonne facture. Il n’y a pas trop d’éléments dans la boîte, juste trois blocs à prendre et c’est tout. C’est un premier atout appréciable.

Le MoGo 3 Pro est, en effet, livré avec son bloc d’alimentation, sa télécommande, un manuel d’utilisation, et en option un trépied ainsi qu’un filtre optique additionnel pour créer des effets d’ambiance.

Le packaging du MoGo 3 Pro est très compact. Le pack reçu par Ariele comprend pourtant le vidéoprojecteur, le trépied, la batterie et la lentille supplémentaire // Source : Ariele

Côté design, Ariele a aussi été conquis :

Les finitions sont belles. Je pourrais très bien laisser ce vidéoprojecteur en permanence sur ma table basse.

Le MoGo 3 Pro est, en effet, très discret avec son coloris gris beige aux reflets métallisés. Il sait se fondre dans n’importe quel type de décoration, quelles que soient les pièces de la maison.

Mobilité et polyvalence : « J’ai fait voyager le MoGo 3 Pro »

L’un des critères mis en avant par XGIMI pour son dernier-né est sa conception ultra-compacte et donc sa mobilité. Ce point n’a pas échappé à notre lecteur, qui a pu « le tester dans différents environnements ».

Ariele précise même l’avoir utilisé au plafond. « C’était bien, j’étais confortablement installé » rapporte-t-il.

Une projection au plafond pour gagner en confort et pallier l’absence de murs blancs dans certaines pièces // Source : Ariele

Le MoGo 3 Pro peut effectivement s’incliner dans tous les sens et donc aussi bien projeter l’image sur un mur qu’au plafond. C’est notamment très pratique pour les petits espaces avec peu de recul.

Ariele a pu organiser une soirée match entre amis depuis sa terrasse grâce au MoGo 3 Pro // Source : Ariele

Après avoir « fait voyager » l’appareil à travers la maison et même à l’extérieur, son retour est sans appel :

Le MoGo 3 Pro est très facilement transportable. Je l’ai même emmené dans ma famille. Ce vidéoprojecteur est très rapide et pratique à ranger puis à réinstaller, surtout que son trépied se décompose en deux parties détachables.

Le MoGo 3 Pro rentre aisément dans un sac avec l’ensemble de ses accessoires // Source : Ariele

Même si Ariele n’a jamais possédé de vidéoprojecteur par le passé, il se souvient :

L’évolution des vidéoprojecteurs me fait penser à celle des enceintes. Avant, ces appareils étaient lourds et difficiles à transporter. On est passé de formats encombrants à de petits modèles qui se connectent en deux secondes au smartphone et propulsent des sons hyper puissants. Pour le MoGo 3 Pro, c’est exactement pareil, mais dans l’univers de la projection.

Il faut dire que ce picoprojecteur mesure à peine 20,5 x 9,5 x 9,5 cm pour un poids plume de 1,1 kg.

Et en phase d’utilisation, le trépied s’avère très utile. Selon le testeur, « il permet de déplacer très rapidement l’appareil en cas de besoin et offre une réelle stabilité ».

Le trépied est vraiment un plus pour gagner en stabilité et le déplacer facilement en cours d’utilisation // Source : Ariele

Ariele note toutefois un léger bémol quant à sa conception :

J’ai une seule critique à faire ce niveau-là. Il faut brancher un câble supplémentaire pour connecter le projecteur au trépied, ce dernier contenant la batterie. Ce câble s’ajoute donc au raccordement du trépied au secteur. Il serait plus agréable d’avoir un connecteur directement intégré au trépied.

Il nous indique que cela reste toutefois un détail mineur qui n’entache en rien les autres qualités de l’appareil.

« Très facile à paramétrer, on a juste à appuyer sur un bouton ».

Les vidéoprojecteurs ont longtemps souffert de leur paramétrage long et laborieux. Mais selon les dires de Ariele, ce n’est pas le cas du MoGo 3 Pro.

Un paramétrage initial simplifié depuis son smartphone // Source : Ariele

Lors de la première utilisation, une fois le compte en ligne XGIMI créé [NDLR : une procédure rapide et gratuite], tout est automatisé comme le rapporte Ariele :

Le projecteur s’allume tout seul et pour le paramétrer, c’est très facile. On a juste à appuyer sur un bouton et l’image s’ajuste automatiquement et de façon optimale par rapport à notre installation. Le résultat est à la fois net et droit.

Et d’ajouter :

J’ai même essayé de le déplacer de 20 à 30 cm en cours de projection pour voir comment il réagissait et la plupart du temps, il rectifie automatiquement l’image. Lorsque ce n’est pas le cas, appuyer sur le bouton principal suffit à recalibrer l’image.

Le MoGo 3 Pro tient donc ses promesses en matière de simplicité d’installation et d’utilisation.

Qualité d’image et de son : « Même en journée, l’image s’avère très visible »

Le MoGo 3 Pro étant si compact, Ariele a été surpris par la qualité de l’image projetée et par sa puissance sonore.

Pour se faire une idée précise des performances de l’appareil et de la fluidité de l’image, le testeur a lancé successivement en Wi-Fi des « vidéos en streaming depuis les applications Netflix, Disney+ et Prime Vidéo intégrées au vidéoprojecteur, ainsi que depuis un PC ».

Le MoGo 3 Pro permet en un clic d’accéder à ses applictions de sVOD préférées // Source : Ariele

Il indique également :

J’ai mis YouTube en fond lors d’un dîner entre amis pour profiter de la musique et des clips. L’expérience était vraiment sympa !

Et pourquoi pas préparer le dîner en regardant ses émissions favorites ? // Source : Ariele

Après avoir testé le MoGo 3 Pro avec des contenus et des sources différentes, il conclut :

La luminosité était bonne, même en journée lorsque la lumière ambiante était forte. L’image a toujours été très visible et je n’ai jamais eu besoin de fermer les rideaux ou les volets.

Pourtant, Ariele nous indique avoir de grandes fenêtres le long de son salon.

Et en matière de son, la qualité est aussi au rendez-vous :

Je n’ai pas eu besoin de brancher une enceinte externe ni même de monter le son à fond pour bien entendre. Je n’ai pas dépassé le quart du niveau sonore maximal proposé, et déjà, le son était fort. Surtout, il était net et sans grésillement.

Une belle surprise selon ses dires, notamment au regard de son format mini et de son prix modéré.

Sur le volet de la qualité de projection, le testeur ne voit finalement qu’un seul point d’amélioration : le pourtour qui reste visible en continu autour du contenu projeté. Selon lui, une légère atténuation serait appréciée. Cela est dû au redimensionnement automatique de l’image.

Un vidéoprojecteur convaincant : « si je devais en acheter un, je me tournerais vers un modèle comme le MoGo 3 Pro sans trop réfléchir »

Après deux semaines de test, Ariele avoue avoir été conquis par la polyvalence du MoGo 3 Pro. Et il n’est pas le seul de la famille à avoir été ainsi séduit : « Ma femme voudrait qu’on passe exclusivement au vidéoprojecteur », avoue-t-il.

De son côté, Ariele l’envisage aussi sur un plan professionnel :

Je voyage énormément et fais régulièrement des présentations. Pour ce type de projection, le MoGo 3 Pro est très efficace et me serait très utile. Plus d’une fois, je me suis rendu à des conférences et le projecteur fourni ne fonctionnait pas. C’est toujours ennuyeux. Autant avoir un petit projecteur de sécurité dans la valise, surtout que le MoGo 3 Pro ne prend pas de place.

Pratique, design et facilement transportable, ce vidéoprojecteur convient à de multiples usages // Source : Ariele

Pour finir ce test, Ariele résume cette première expérience avec le MoGo 3 Pro en trois points clés :

« Simplicité d’utilisation »

» « Compacité et mobilité »

» « Son net et puissant »

Il nous révèle enfin :

Son prix de 499 euros me semble raisonnable. J’ai déjà dépensé plus pour des TV. Si je devais en acheter un, je me tournerais vers un modèle comme le MoGo 3 Pro sans trop réfléchir. D’ailleurs, je le recommanderai sans problème à des proches.

Ce petit projecteur ne manque donc pas d’arguments grâce à sa grande polyvalence, qui convient aussi bien à un usage familial que professionnel. Mieux, il peut vous apporter « le cinéma n’importe où ».