Twitch devrait bientôt permettre de rembobiner les streams diffusés en live

Rien de plus frustrant que de rater une séquence croustillante sur une diffusion en direct. Twitch est du même avis. La plateforme teste actuellement un bouton qui devrait bientôt permettre de revenir légèrement en arrière, même si on assiste à un stream diffusé en direct.

Si vous passez un peu de temps sur Twitch, il vous est probablement déjà arrivé de rater une portion intéressante d’une diffusion en direct, ou simplement de vouloir revoir une action réalisée d’une main de mettre sur le dernier FPS à la mode. Seulement, voilà, ce n’est pas encore possible. Du moins pour l’instant. Car on apprend que la plateforme teste actuellement, auprès de certains utilisateurs, un nouveau bouton permettant de rembobiner le stream auquel vous assistez.

Contacté par The Verge, Twitch précise que cette commande permettra de revenir seulement deux minutes en arrière. Vous pourrez ensuite parcourir ce qui a été diffusé jusqu’à revenir au direct, et même revoir ce que vous avez manqué avec une vitesse de lecture différente. En clair, on héritera de certaines fonctions déjà disponibles sur les vidéos en VoD de la plateforme. Ces touches permettant de rembobiner d’un clic et de modifier la vitesse de lecture sont du reste courantes sur les différentes plateformes de streaming..

La plateforme, rachetée par Amazon en 2014, va toutefois un peu plus loin. Car cliquer sur ce bouton rembobiner ne vous prive pas de la diffusion en live que vous suivez : le direct restera à portée d’œil grâce à une fenêtre PiP (Picture-in-Picture) affichée au-dessus du chat, précise The Verge. Notez par contre que cette nouveauté ne sera disponible auprès des viewers que si le steamer a préalablement activé la fonction VoD depuis ses réglages.

🔬 Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it’s complete.

For feedback: https://t.co/52L43BAJsz

— Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021