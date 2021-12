PayPal : vos achats de Noël peuvent vous permettre de gagner 10 000 euros par semaine

Pour les fêtes de fin d’année, PayPal met en place un concours qui vous permet de gagner 10 000 euros par semaine jusqu’à la mi-décembre. Pour participer, il suffit d'effectuer un achat de 10 euros ou plus via PayPal, ou de faire un don de 10 euros via l'application.

Cet hiver, PayPal offre jusqu’à 10 000 euros par semaine à celles et ceux qui effectuent leurs achats via leur compte PayPal. Mieux, cela vaut aussi pour les personnes qui utilisent le service pour faire des dons aux œuvres caritatives.

Ainsi, jusqu’au 19 décembre prochain, les gagnants seront tirés au sort chaque semaine. Mais cette enveloppe de 10 000 euros n’est pas le seul gain. Des bons d’achat allant de 25 à 250 euros pourront également être obtenus par de nombreux·ses chanceux·ses.

Comment obtenir les récompenses de PayPal ?

Si vous possédez un compte PayPal ouvert avant le 1er novembre 2021, vous pouvez vous inscrire sans réserve au concours lancé par le service de paiement en ligne.

Pour participer, il suffit ensuite de réaliser des achats ou des dons supérieurs à 10 euros, et ce jusqu’au 19 décembre prochain. Chaque semaine, un tirage au sort désigne les vainqueurs, qui remportent soit un bon d’achat de 25, 50 ou 250 euros, à dépenser lors de futurs achats ou dons avec PayPal, ou bien remporter le prix de 10 000 euros.

Bien entendu, vous pouvez suivre l’évolution de votre participation ainsi que les résultats du concours directement depuis l’application mobile PayPal (sur iOS et Google Play Store).

Sachez tout de même que les bons d’achat PayPal d’un montant de 250 euros expirent le 31 décembre 2021. Le grand prix de 10 000 euros n’a lui aucune date d’expiration. Vous pouvez retrouver les conditions générales du concours à cette adresse.

Pourquoi choisir PayPal pour vos achats de fin d’année ?

Bien entendu, passer par PayPal pour régler ses achats de Noël n’est pas intéressant uniquement pour le concours. Le service offre de nombreux avantages en matière de sécurité et de facilités de paiement.

La protection des données bancaires

Il faut dire que les fêtes de fin d’année sont une période propice aux escroqueries, phishing et autres atteintes à la sécurité de vos données bancaires. Pour lutter contre ces malversations, PayPal héberge de façon sécurisée les informations relatives à la carte de crédit et au compte bancaire en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent ainsi payer de manière sécurisée chez des millions de commerçants en ligne dans le monde entier sans avoir à partager ses informations bancaires.

Les micro-dons

Si vous vous sentez généreux·se, sachez qu’il est possible de réaliser des micro-dons de 1 euro lors de vos achats avec PayPal aux associations caritatives de votre choix.