La Banque Postale va autoriser les virements instantanés gratuits dès le mois prochain

Pour la première fois dans le monde des grandes banques françaises, les virements instantanés entre particuliers et entreprises ne seront plus facturés. Et c'est la Banque Postale qui s'y emploie la première.

Permettant de recevoir de l’argent d’un tiers en quelques secondes et en tout temps (7 j/7, 24h/24) sur son compte, la fonctionnalité de virement instantanée existe déjà depuis 2018. Mais d’après La Banque Postale, cela ne représentait que 3 % des virements entre particuliers. Un taux extrêmement bas sans doute lié aux tarifs de ces échanges, souvent facturés aux alentours de 1 euro par opérations. La banque du groupe postal a donc pris les devants pour généraliser cet usage et va autoriser, dès le mois prochain, les virements instantanés gratuits jusqu’à 1000 euros entre particulier et jusqu’à 7700 euros pour les entreprises.

Avec cette nouvelle fonction, la Banque postale trace la voie aux autres établissements bancaires qui devraient sans doute prendre exemple dans les mois qui viennent. C’est d’ailleurs le souhait de Régis Folbaum, le directeur des paiements à La Banque Postale, qui déclare :

[…] À moyen terme, la généralisation du virement instantané, et donc sa gratuité, est inévitable pour toutes les banques

Pour en savoir plus sur La Banque Postale, n’hésitez pas à consulter notre avis complet.

Encore du retard chez les grandes banques françaises

Le virement SEPA classique est encore largement priorisé par les clients des grands groupes bancaires comme la Société Générale ou LCL. Aujourd’hui, seule une vingtaine de banques pratiquent la gratuité des virements instantanés et même si cela tend à se généraliser, ce sont plus souvent les banques en ligne et plus particulièrement les néobanques qui le proposent. Certaines, comme Boursorama Banque ou Hello Bank pratiquent les virements instantanés et illimités, soit entre client d’une même banque, soit par la simple fourniture d’un IBAN.

