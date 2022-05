Souriez, c’est payé ! Vous allez pouvoir payer en souriant grâce à Mastercard

Mastercard annonce un nouveau programme afin de payer en caisses en souriant à une caméra ou en passant la main sur un lecteur.

Mastercard crée un programme pour simplifier les paiements en caisses : plus besoin d’Apple Pay, de smartphone avec NFC ou de bague intelligente. Nous pourrions juste sourire ou faire un geste de la main pour payer nos courses.

Le « Biometric Checkout Program » de Mastercard

L’entreprise éponyme du système de paiement Mastercard vient d’annoncer un nouveau programme pour ses clients, qui sont principalement les banques et les commerçants. Ce programme de paiement biométrique permettra aux participants de « proposer à leurs clients de s’inscrire à leurs services de paiement biométrique ». Ces services « seront disponibles en boutique ou à domicile, chez un commerçant ou sur l’application d’un fournisseur d’identité ».

Si ce programme paraît un peu flou dans son application, Mastercard donne des précisions. L’entreprise déclare que nous pourrions « sourire à une caméra ou à passer la main sur un lecteur » après avoir pris connaissance du montant. Un premier test va être lancé cette semaine au Brésil avec PayFace dans une chaîne de supermarchés au sein de cinq enseignes. On apprend que « Les clients de ces supermarchés pourront enregistrer leur visage et leurs informations de paiement dans l’application Payface. Après cela, un simple sourire leur permettra de régler leurs achats, sans carte ni appareil mobile ».

Mastercard annonce collaborer avec plusieurs partenaires : NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID et Fujitsu Limited. L’entreprise annonce évidemment qu’ils sont soumis à des règles de sécurité et de performance.

Quels avantages pour les commerçants et les consommateurs ?

Mastercard met en avant « une expérience de paiement rapide et sécurisée, tout en permettant aux consommateurs de choisir leur moyen de paiement ». Du côté des commerçants, cela permettrait de réduire les files d’attente et de garantir davantage d’hygiène et de sécurité. Ajoutons que pour de nombreux experts en sécurité, le mot de passe représente une faille potentielle et le recours à la biométrie pourrait à terme, remplacer totalement les mots de passe.

Cette innovation pose évidemment la question des données personnelles et de la fiabilité des technologies biométriques qui seront utilisées à l’avenir. Mastercard n’est évidemment pas le seul à vouloir changer l’expérience du passage en caisse : Amazon développe un système de paiement biométrique également et développe ses magasins Amazon Go, sans caisses. Nous ne savons pas quand cette innovation sera déployée en France ni même si elle sera adoptée par les consommateurs et les commerçants.

