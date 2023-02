Super Bowl 2023 : comment le regarder en direct ?

La 57e édition du Super Bowl NFL se déroulera dans la nuit du 12 au 13 février. On vous donne les moyens et les astuces pour le suivre en direct sur les chaines diffusant le match.

Le Super Bowl est sans doute l’un des événements sportifs les plus regardés de l’année à travers le monde. S’il constitue avant tout un événement sportif, c’est aussi un show d’une immense envergure comme seuls les Nord-Américains en ont le secret. Cette affiche constitue la grande finale de la saison 2022 de NFL et opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphie Eagles. Elle aura lieu dans la ville de Glendale, en Arizona et le coup d’envoi du match est prévu à 00h30 (heure de Paris).

Si comme pour la plupart des Européens, vous n’avez aucune connaissance en Football américain, l’intérêt du Super Bowl viendra surtout du fameux concert de la mi-temps, un show démentiel en sons, lumière et feux d’artifice, le tout animé par des stars planétaires. L’année dernière, l’évènement avait réuni Snoop Dogg et Eminem. En 2023, c’est au tour de Rihanna avec le Français DJ Snake.

En plus d’être un évènement sportif et de spectacle, le Super Bowl est aussi une vitrine de choix pour les marques (tech et autres) afin de promouvoir leurs produits et en profitent parfois pour faire des annonces. L’année dernière, la campagne de Tesla avait par exemple été un franc succès et Samsung s’était offert une publicité géante grâce à son écran LED de 360 degrés (le plus grand au monde) juché au-dessus de la pelouse du stade Sofi Stadium de Los Angeles.

Comment regarder le Super Bowl 2023 gratuitement ?

Comme l’année dernière, la 57e édition du Super Bowl sera diffusée en clair sur L’Équipe 21 ainsi que sur le site de l’Équipe en streaming. La chaine avait d’ailleurs déjà retransmis en direct des matchs de saison régulière et des Playoffs.

Vous préférez les commentaires en anglais ? Il est aussi possible de regarder le Super Bowl sur le site de la chaîne britannique ITV, diffuseur en ligne exclusif de ce match en Grande-Bretagne. Notez tout de même que le contenu est géobloqué et que le seul moyen d’avoir accès à la chaine est de résider en Grande-Bretagne. Heureusement, si vous possédez un VPN, vous pouvez débloquer ce contenu en vous connectant depuis un serveur anglais. Nous ne pouvons malheureusement pas dire lesquels fonctionneront à coup sûr, mais les valeurs sûres ont déjà fait leurs preuves par le passé sur ce point. Évitez cependant de passer par un VPN gratuit.

Sur quelles chaines regarder le Super Bowl 2023 ?

Comme chaque année, la finale de la NFL est à suivre sur BeIN Sports. La chaine est accessible avec l’offre Canal+ Sport, facturée à 34,99 euros par mois pendant un an, puis à 45,99 euros par mois. Si vous ne possédez que l’offre Canal + classique, vous pouvez opter pour le service BEIN Sport Connect vous permettant d’obtenir toutes les chaines BeIN pour 15 euros par mois sans engagement.

Pour suivre le Super Bowl LVII dans des conditions à l’américaine, vous pouvez aussi opter pour le NFL Game Pass (en version française, s’il vous plait !). Ce service permet d’avoir accès à tous les match et évènement de la saison régulière de NFL et cette année, l’abonnement au Super Bowl Pass permet d’avoir droit à toutes les caractéristiques du service pour seulement 0,99 euro sur 31 jours et sans engagement.

