Comment regardez-vous les Jeux Olympiques 2024 de Paris ?

Place au sondage hebdomadaire de Frandroid. Et l'actualité nous pousse à vous poser une question de premier ordre : comment regardez-vous les Jeux Olympiques 2024 ?

Ça y est, on y est : les Jeux Olympiques 2024 de Paris ont commencé. De nombreuses épreuves sportives vont rythmer cet événement extrêmement suivi partout dans le monde. La capitale française est partagée entre l’enthousiasme naturel d’un rendez-vous historique qui se veut fédérateur et fair-play et l’appréhension des nombreuses retombées négatives que font planer ces JO.

En outre, plus que jamais, il existe de très nombreuses manières de regarder ces JO, notamment en streaming. On pense notamment à Max, dernier arrivé dans le marché SVoD français, qui mise notamment sur cette grande occasion pour attirer du public.

Or, justement, c’est tout le sujet de la question qui nous turlupine aujourd’hui. S’il y a pléthore de plateformes pour suivre ces fameux Jeux Olympiques 2024, il y en a une qui a sans doute dû gagner votre préférence — si vous suivez bel et bien la compétition.

Comment regardez-vous les Jeux Olympiques 2024 ?

Dans le cadre de notre petit sondage de la semaine, sans prétention, nous aimerions savoir via quel moyen vous suiviez les Jeux Olympiques 2024 de Paris.

France TV

Eurosport

Je ne regarde pas les JO

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre vote dans la section des commentaires sous cet article.

