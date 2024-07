Les applications pour bien préparer les JO de Paris 2024

Dans quelques jours auront lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Événement d’envergure dit organisation millimétrée dit aussi problèmes colossaux… Comment bien gérer l’événement lorsqu’on est touriste ou parisien ? Ces applications vont vous aider.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont les événements à ne pas manquer cet été, mais plusieurs questions se posent aussi bien pour les Parisiens que pour les visiteurs ou les spectateurs. Comment se déplacer ? Comment suivre les jeux ? Comment acheter des tickets ? Bref, autant de questions auxquelles de simples applications gratuites vont répondre.

Se déplacer pendant les JO de Paris 2024

Transport Public Paris 2024

Les Jeux Olympiques se tiendront dans 23 lieux répartis à Paris et 19 autres situés en Petite et Grande Couronne. L’application multilingue Transport Public Paris 2024, dotée de nombreuses fonctionnalités, vous aidera à atteindre chaque site de compétition en toute sécurité.

Concrètement, cette application vous permettra de planifier votre itinéraire pour rejoindre les différents sites olympiques et de lancer la navigation. Vous recevrez également des informations personnalisées sur le trafic vers vos sites préférés et pourrez acheter des titres de transport.

Les onglets « Horaires » et « Infos trafic » fournissent les heures de passage des RER, métros, tramways, bus et les informations sur l’état actuel et futur du réseau pour vous déplacer.

Et si aucune de ces 2 solutions de déplacement ne vous convient, vous pouvez toujours vous déplacer à vélo.

Transport Public Paris 2024 Télécharger gratuitement

Pass Jeux JO

En raison de l’ampleur des Jeux Olympiques de Paris, des mesures de sécurité rigoureuses sont nécessaires, incluant la mise en place d’une zone sécurisée. Pour y accéder, il sera obligatoire de se munir d’un QR code nominatif à présenter aux forces de l’ordre lors des contrôles d’accès à la zone sécurisée, accompagné d’une pièce d’identité pour vérification. Vous pourrez obtenir ce QR code en faisant une demande sur le site internet dédié, Pass Jeux JO, mais attention, son obtention n’est pas immédiate. Attention, il ne s’agit pas d’une application, mais d’un site sur lequel faire votre demande de QR code, à conserver ensuite sur votre smartphone pour les contrôles.

Le site délivrera 2 QR codes distincts. Le premier, nécessaire pour accéder à la zone sécurisée de la cérémonie d’ouverture du 18 au 26 juillet, sera exigé quel que soit le moyen de transport utilisé (même à pied). Le second QR code sera destiné aux véhicules devant pénétrer dans les zones rouges autour des épreuves.

Pass Jeux JO (QR code) Télécharger gratuitement

Mes Tickets Navigo

Que ce soit pendant les JO ou à n’importe quelle période de l’année, que vous soyez touriste ou parisien de souche, l’application Mes Tickets Navigo est indispensable pour se déplacer dans les transports en commun. Seule, l’application ne sert à rien, mais associée à l’application Île-de-France Mobilités ou SNCF Connect, elle permet de passer les portiques des entrées de métro et RER et de valider vos titres de transport dans les transports en commun parisiens.

Ce système de dématérialisation des tickets de transports évite les files d’attente aux guichets et la production de tickets papier. Néanmoins, une petite gymnastique est nécessaire. Il vous faut télécharger et installer Île-de-France Mobilités ou SNCF Connect, acheter vos titres de transport sur ces applications et pour les valider au moment de passer les portiques du bus ou du métro, Mes Tickets Navigo doit être activé.

Mes Tickets Navigo Télécharger gratuitement

Acheter, vendre et transférer des places pour les JO de Paris 2024

Paris 2024 Tickets

Il n’existe qu’une seule application officielle pour acheter, vendre et transférer les billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et c’est Paris 2024 Tickets. Pour éviter les arnaques en ligne et les faux sites, ne passez que par cette application officielle.

Les billets pour assister à des épreuves ou aux cérémonies d’ouverture et de fermeture sont nominatifs. Ainsi, si vous souhaitez transférer l’un de vos billets à quelqu’un d’autre, vous devez obligatoirement utiliser la plateforme officielle.

Pour changer le nom sur un billet ou le mettre en revente, ouvrez le billet concerné et cliquez sur le bouton approprié. En cas de revente, votre billet apparaîtra comme disponible sur la billetterie officielle jusqu’à 12 heures avant le début de l’épreuve. S’il n’est pas vendu, il vous sera automatiquement restitué. Pour une cession gratuite, il suffit de cliquer sur le bouton de transfert du billet et de renseigner les informations de la personne à qui vous souhaitez donner le billet.

Paris 2024 Tickets Télécharger gratuitement

Suivre les JO de Paris 2024

Jeux Olympiques Paris 2024

L’application Jeux Olympiques – Paris 2024 permet de suivre les actualités et d’accéder à toutes les informations relatives à cet événement sportif majeur. Vous y trouverez des détails approfondis sur les épreuves olympiques et paralympiques, ainsi que sur les séries de qualifications.

Vous pouvez également suivre les cérémonies d’ouverture et recevoir les dernières nouvelles sur vos événements préférés. Pour ne rien manquer, il est possible de configurer des notifications push personnalisées concernant les événements, les équipes ou les athlètes qui vous intéressent. De plus, l’application offre une carte interactive des Jeux, vous permettant de découvrir tous les événements près de chez vous, qu’il s’agisse de fan zones, de célébrations ou d’événements culturels.

Bien plus qu’une simple application d’information, Jeux Olympiques – Paris 2024 vous permet également de regarder en direct les épreuves de qualification olympique. Que vous soyez passionné de skateboard, de triathlon ou de gymnastique, vous pouvez tout suivre depuis votre smartphone ou tablette.

Jeux Olympiques – Paris 2024 Télécharger gratuitement

L’Équipe

Chaque jour, L’Équipe.fr met à votre disposition de nombreux articles couvrant tous les sports, et bien entendu, les événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques. En plus des articles, la chaîne TV L’Équipe propose une actualité sportive en images et en direct.

Pour ne rien rater des grands événements sportifs, l’application offre une couverture en temps réel, permettant de suivre les matchs et compétitions en direct avec des mises à jour régulières des scores, statistiques et moments clés. Des notifications push vous avertissent des développements importants pendant les matchs, assurant ainsi que vous ne manquerez aucune action décisive.

En plus des articles écrits, l’application fournit une large variété de contenus multimédias, incluant des vidéos, des photos et des podcasts. Vous pouvez également accéder aux archives de L’Équipe, vous offrant la possibilité de consulter des articles et vidéos sur des événements sportifs passés et de revivre les moments marquants de l’histoire du sport.