S’équiper d’un terminal de paiement est beaucoup moins cher grâce à cette offre Hello Business

Hello bank! continue d'étoffer son offre Hello Business dédiée aux professionnels indépendants. Dernière nouveauté en date : la possibilité d'utiliser un terminal de paiement pour carte bancaire. Celui-ci a l'avantage d'être très peu coûteux.

Vous voilà à la tête de votre propre entreprise en 2022 ? Même si la qualité de vos produits et services est l’élément le plus important pour la faire prospérer, il ne faut quand même pas oublier de soigner sa compatibilité. Et ce, sans oublier d’avoir un terminal de paiement sous la main si la vente physique fait partie de votre modèle économique. Ces derniers ont d’ailleurs beaucoup évolué ces dernières années, et profitent maintenant de la connexion avec un smartphone pour fonctionner simplement, et depuis n’importe où (tant que l’on capte le réseau mobile).

Avec son offre Hello Business dédiée aux professionnels indépendants, Hello bank! donne la possibilité à ses utilisateurs d’utiliser un terminal de paiement moderne à moindres frais. De quoi mettre toutes les chances de son côté pour faire fonctionner son entreprise sans investir beaucoup d’argent. D’autant que le terminal de paiement est en promotion à 39 euros HT, et que la souscription à Hello Business est à -50 % pendant 6 mois jusqu’au 28 février.

Un terminal de paiement connecté à son smartphone

Les terminaux de paiement filaires adossés aux caisses enregistreuses sont de l’histoire ancienne. Désormais, les appareils sont bien plus compacts, fonctionnent sur batterie et sans fil. C’est par exemple le cas de celui qu’Hello Business propose dans son offre. Pour fonctionner, il a besoin de se connecter à votre smartphone en Bluetooth. Une fois l’appairage effectué, et si votre smartphone capte le réseau mobile, il peut alors recevoir les paiements par carte bancaire (avec ou sans contact) ainsi que ceux d’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

Pour accompagner ce terminal de paiement, Hello bank! a développé son application Hello Pay Pro. Celle-ci se connecte à votre terminal de paiement afin de le piloter plus simplement. C’est depuis cette application que vous pouvez définir le montant d’un paiement, ou encore envoyer un reçu par voie électronique en saisissant l’adresse mail de votre client.

Un terminal de paiement sans frais fixes

39 euros HT au lieu de 79 euros : voici la somme que vous devez débourser pour obtenir le terminal de paiement de l’offre Hello Business. Ensuite, il vous appartient. C’est-à-dire qu’Hello bank! ne prélève aucun loyer ou abonnement, comme c’est souvent le cas avec les terminaux de paiement. À la place, la banque en ligne va prélever une commission sur chaque transaction, à hauteur de 1,60 % TTC. Ainsi, le terminal de paiement ne vous coûte rien lorsque vous ne l’utilisez pas.

Surtout, utiliser le terminal de paiement proposé par Hello bank! offre certains avantages capables de faciliter votre comptabilité. Tout d’abord, l’application Hello Pay Pro vous permet de suivre en temps réel vos différents encaissements. Ce qui vous permet de connaître à tout moment l’état de votre compte. D’autant que ce dernier est crédité à J+1 seulement. C’est-à-dire que vous recevrez tous les paiements un jour après les avoir enregistrés sur votre terminal de paiement.

Hello Business : une offre taillée pour les indépendants

Pensée pour les travailleurs indépendants, l’offre Hello Business d’Hello bank! met à disposition de nombreux avantages pour ses utilisateurs :

Et le dernier atout d’Hello Business se trouve au niveau du prix. En effet, jusqu’au 28 février, l’offre professionnelle d’Hello bank! voit son prix diminuer de moitié pendant les 6 premiers mois. Ainsi, le prix par mois tombe à 5,45 euros HT.

La souscription à l’offre se fait très simplement. Après avoir rempli un formulaire, il ne reste qu’à déposer en ligne des pièces justificatives et effectuer un premier virement compris entre 10 et 300 euros. Une fois le dossier accepté, le compte est activé en quelques jours. Vous recevrez alors votre carte Visa Hello Business par voie postale.